Identifican cadáver de hombre encontrado con una herida abierta en la cabeza en el Viejo San Juan

Torres añadió que Gómez Serrano no poseía expediente criminal y confirmó que el caso se investiga como un asesinato. La directora auxiliar del CIC de San Juan dijo que, hasta el momento, no cuentan con una persona o personas de interés y que no ha comenzado el proceso de entrevistas de las personas que, presuntamente, lo acompañaban al momento de ocurrir los hechos.