Una joven de 22 años falleció en un accidente vehicular, reportado a eso de las 4:20 a.m. de este martes, en la avenida Ashford, frente al hotel The Condado Plaza Hilton, en San Juan, informó la Policía.

Camila Fuster Santos viajaba como pasajera de un auto conducido por un joven, de 24 años quien, según la Policía, ha recibido 222 boletos de tránsito y debe $4,740 por multas relacionadas a distintas violaciones, incluyendo exceso de velocidad.

Según la investigación preliminar, el joven Luiz Burgos Nieves conducía el vehículo marca Volvo, modelo 850 color rojo del 1996 por la mencionada vía, en dirección de Carolina hacia San Juan, cuando impactó la parte frontal de su vehículo contra una palma que se encontraba en la acera.

Tras el impacto, el perjudicado y la joven que viajaba como pasajera resultaron con heridas de gravedad. Ambos fueron transportados en ambulancia al Centro Médico de Río Piedras, donde posteriormente, el médico de turno certificó la muerte de la Fuster Santos y la condición del hombre se describe como de cuidado.

Mientras, el coronel Roberto Rivera, jefe de la rama investigativa de la Policía, informó que activaron a la División de Homicidios de San Juan para asegurarse de que no hay algún signo de violencia, aunque se inclinan por el ángulo de que se trata de un accidente.

Uno de los resultados que esperan los investigadores será la autopsia para asegurarse que las heridas en la cabeza de la joven corresponden al choque vehicular y no a algún otro tipo de impacto de objeto contundente o de bala.

“Nosotros, de primera mano, al observar la escena, estamos viendo que es un accidente fatal, pero vamos a descartar esa posibilidad. El doctor nunca mencionó que tuviera un impacto de bala, sino que era una herida y que no iba a decir relacionado a qué se trataba”, indicó Rivera.

Antes de chocar frente al hotel, el vehículo impactó una palma y varias scooters que estaban en la acera. (Alex Figueroa Cancel)

Agregó que, “ante esa eventualidad, tomé la decisión de activar homicidios para disipar la duda y por la pureza, pero lo que estamos viendo es que no hay algún impacto en el vehículo, no tenemos en la trayectoria casquillos de bala, así que realmente, al final del día sabemos que tendremos un accidente fatal. No puedo descartar nada, pero lo determinante será lo que diga el patólogo, que va a decir de qué son esas dos heridas, si relacionados por el impacto”.

“Viendo el vehículo, entendemos que la velocidad fue el agravante, pero vamos a salir de dudas. Llegó el fiscal y se está investigando la escena como si fuera un homicidio, aunque sabemos que fue un accidente fatal”, abundó.

De acuerdo con la información que han recopilado, Rivera indicó que ambos jóvenes eran pareja desde hace dos años. Añadió que habían salido de trabajar y dejaron el vehículo de ella en el establecimiento donde laboraba, para, aparentemente, ir a otro establecimiento. Sin embargo, señaló que esa información preliminar estaba sujeta a ser corroborada.

De igual forma, espera por conocer si se le hizo una prueba de alcohol mediante la toma de muestra de sangre al conductor.

Sobre el pavimento no se vieron marcas que indicaran que el vehículo intentara frenar antes del impacto (Alex Figueroa Cancel)

Rivera también señaló que observaron algunas cámaras de seguridad cercanas y solamente pudieron apreciar lo que describió como “un destello” a las 4:30 de la madrugada.

Pese a la condición del conductor, Rivera se mostró esperanzado en que pronto puedan tener una declaración, debido a que a media mañana se estaba estabilizando.

Cámaras de seguridad de negocios cercanos lograron captar la velocidad que llevaba el auto cuando pasó, antes de chocar contra varios objetos, dar varias vueltas y, finalmente, impactar una palma y parte de la estructura externa en la acera, frente al hotel.

El agente López, adscrito al mencionado precinto, investigó de manera preliminar y refirió el caso a la División de Patrullas y Carreteras del área de San Juan, del Negociado de la Policía de Puerto Rico, junto con la fiscal Ivette Nieves.