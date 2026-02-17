Instituto de Estadísticas lanza herramienta digital para acceder a datos sobre muertes violentas

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, en colaboración con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, en inglés), lanzó una nueva plataforma digital que facilita el acceso a datos sobre muertes violentas.

La herramienta se nutre del Sistema de Notificación de Muertes Violentas de Puerto Rico (PRVDRS, en inglés), que tiene el objetivo de fortalecer la difusión de información estadística confiable, oportuna y de alta calidad sobre este problema crítico de seguridad.

Desde su inicio en 2017 hasta el 2023, el PRVDRS ha registrado 4,304 homicidios y 1,685 suicidios en la isla, datos que provienen de múltiples fuentes oficiales, incluyendo la Policía, el Instituto de Ciencias Forenses y el Registro Demográfico del Departamento de Salud.

“El proceso de planificación y formulación de política pública requiere datos confiables y análisis rigurosos. Esta herramienta permite establecer tendencias y medir la magnitud de las muertes violentas en Puerto Rico”, dijo, en declaraciones escritas, Mario O. Font Martín, gerente de Proyectos Estadísticos y Coordinador del PRVDRS.

PUBLICIDAD

En ese contexto, Font Martin añadió que “esta novedosa herramienta no solo presenta cifras, sino que ofrece contexto sobre las circunstancias que rodean estos incidentes, permitiendo comprender mejor lo que ocurre en nuestras comunidades”.

Puntualizó que “la toma de decisiones basada en evidencia es fundamental para atender de manera efectiva este problema de salud y seguridad pública”.

A modo de resumen, la entidad pública precisó que el PRVDRS fue establecido en septiembre de 2016, pero que la recopilación de datos comenzó en enero de 2017, como parte del Sistema Nacional de Notificación de Muertes Violentas (NVDRS, en inglés) de los CDC.

El Instituto precisó que el sistema es único, ya que integra más de 600 elementos de datos provenientes de múltiples fuentes en una base de datos anónima, incluyendo certificados de defunción, informes forenses (con resultados de toxicología) y reportes de agencias.

De acuerdo al comunicado de prensa, la nueva plataforma permite a los usuarios explorar datos a nivel de todo el archipiélago de Puerto Rico mediante visualizaciones interactivas, mapas y comparaciones históricas desde 2017, según la entidad pública.

Entre las variables disponibles se incluyen la tipificación de la violencia, por ejemplo, comunitaria y colectiva, tipo de arma y circunstancias asociadas a los incidentes. Actualmente, la plataforma muestra datos oficiales consolidados hasta el 2022. Además, se presentan datos preliminares desde 2023 hasta 2025 y se añadirán y actualizarán los datos mensualmente.

La herramienta forma parte de una estrategia nacional orientada a estandarizar la información sobre muertes violentas, lo que permite comparar datos y variables con otras jurisdicciones de Estados Unidos, adscritas al NVDRS. Esto fortalece la transparencia y facilita el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia.

PUBLICIDAD

La nueva plataforma digital del Sistema de Notificación de Muertes Violentas estará disponible al público a través del portal oficial del Instituto de Estadísticas y se puede acceder presionando aquí.