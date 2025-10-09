Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
9 de octubre de 2025
82°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan el asesinato de un hombre encontrado en el patio de una residencia en Toa Baja

Las autoridades encontraron casquillos de armas largas en la escena del crimen

9 de octubre de 2025 - 6:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón y el fiscal de turno investigan el crimen. (Carlos Giusti/Staff)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Policía investiga la muerte violenta de un hombre registrada en la noche del miércoles en la urbanización Villa Marisol, en Toa Baja.

RELACIONADAS

Las autoridades informaron que el cuerpo del hombre fue encontrado en el patio de una vivienda en la calle Dolores de dicha urbanización. Agentes de la Uniformada llegaron al lugar luego que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre una persona herida de bala en el lugar.

Los agentes que llegaron a la escena encontraron el cuerpo en el patio de la casa, “el cual presentaba heridas de bala en diferentes partes del cuerpo“, detalló la Policía, en un informe preliminar. El Instituto de Ciencias Forenses ocupó en la escena varios casquillos de armas largas.

Las autoridades identificaron al occiso como Kenneth Mitchell Rijos Sepúlveda, de 28 años y residente de Toa Baja.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón y la fiscal Zayla Díaz Morales investigan el crimen.

Tags
Toa BajaPolicía de Puerto RicoAsesinatosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 9 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: