Investigan el asesinato de un hombre encontrado en el patio de una residencia en Toa Baja

La Policía investiga la muerte violenta de un hombre registrada en la noche del miércoles en la urbanización Villa Marisol, en Toa Baja.

Las autoridades informaron que el cuerpo del hombre fue encontrado en el patio de una vivienda en la calle Dolores de dicha urbanización. Agentes de la Uniformada llegaron al lugar luego que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre una persona herida de bala en el lugar.

Los agentes que llegaron a la escena encontraron el cuerpo en el patio de la casa, “el cual presentaba heridas de bala en diferentes partes del cuerpo“, detalló la Policía, en un informe preliminar. El Instituto de Ciencias Forenses ocupó en la escena varios casquillos de armas largas.

Las autoridades identificaron al occiso como Kenneth Mitchell Rijos Sepúlveda, de 28 años y residente de Toa Baja.