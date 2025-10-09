Federales diligencian operativo de arrestos en la zona metropolitana

Las autoridades federales diligencian un operativo de arrestos en la madrugada de este jueves en varios pueblos de la zona metropolitana.

Las detenciones están a cargo de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

El Nuevo Día observó cómo los agentes federales arrestaban a una persona en la residencia de una urbanización de Carolina.

Los cargos surgen de un pliego acusatorio emitido por un gran jurado en el Tribunal Federal en San Juan contra presuntos miembros de una organización criminal dedicada al narcotráfico.

La DEA informó que la operación, denominada “Tesoro Enterrado”, fue dirigida contra redes criminales con operaciones a través del Caribe, Estados Unidos y otras jurisdicciones.

Uno de los arrestos de la DEA se produjo en una urbanización de Carolina. (Alex Figueroa Cancel)

La investigación, iniciada en el año 2021, tuvo como resultado la emisión de 18 órdenes de arresto contra individuos vinculados a la organización, responsables de lavar millones de dólares en ganancias ilícitas y de distribuir grandes cantidades de cocaína, fentanilo y otras sustancias controladas.

Según la DEA, durante el transcurso de la investigación del operativo “Tesoro Escondido” se lograron confiscar más de 8 millones de dólares en efectivo y activos, sobre 100 kilogramos de cocaína, varias armas de fuego y más de 20,000 pastillas que contenían fentanilo.

“La DEA continuará utilizando todos los recursos a su disposición para combatir las organizaciones que trafican con drogas y lavan dinero a expensas de la seguridad y bienestar de nuestras comunidades”, declaró el agente especial a cargo Michael Miranda, en declaraciones escritas.

Con este caso, suman cinco los operativos con más de una decena de arrestos cada uno que han llevado a cabo distintas agencias federales en al menos un mes.

El operativo “Papá Pitufo” tuvo lugar el pasado 9 de septiembre, para diligenciar 14 órdenes de arresto en la zona sureste de Puerto Rico.

Dos días después, el 11 de septiembre, el operativo “New Kids” fue dirigido contra 49 acusados en Bayamón y Guaynabo.

Luego, el pasado 25 de septiembre, los agentes federales salieron a diligenciar 43 órdenes de arresto contra presuntos miembros de la ganga conocida como “Los Viraos” en Cayey.