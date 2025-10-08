Opinión
8 de octubre de 2025
Decomisan cargamento de cocaína valorado en $4 millones en San Juan

Una inspección aleatoria de la CBP llevó al descubrimiento de 149 paquetes en forma de ladrillos en un cargamento procedente de República Dominicana

8 de octubre de 2025 - 6:40 PM

Dentro del contenedor sospechoso los oficiales hallaron ocho bolsos escondidos entre unas estibas, donde se guardaban 149 paquetes en forma de ladrillos que dieron positivo a cocaína. (Jeffrey Arguedas|Jeffrey Arguedas)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Puerto Rico (CBP, en inglés) decomisó 365 libras de cocaína, valorados en cuatro millones de dólares, en un contenedor en el muelle de San Juan, procedente de República Dominicana, informó este miércoles esa agencia.

La operación fue realizada por agentes del Equipo Antiterrorismo y Contrabando del CBP asignado al puerto de San Juan, quienes encontraron el cargamento durante una inspección aleatoria en uno de los contenedores, según la fuente.

Dentro del contenedor sospechoso los oficiales hallaron ocho bolsos escondidos entre unas estibas, donde se guardaban 149 paquetes en forma de ladrillos que dieron positivo a cocaína.

Al momento, ninguna persona ha sido detenida vinculada con la droga.

“Una vez más, nuestros comprometidos oficiales del CBP demostraron su compromiso para salvaguardar la frontera caribeña prohibiendo la entrada de un gran cargamento de droga”, sostuvo el jefe de operaciones de campo de la CBP en Puerto Rico e Islas Vírgenes estadounidenses, Roberto Vaquero.

“Toda libra de droga ilícita que no caiga en las calles, representa una vida salva y comunidades protegidas del devastador impacto del narcotráfico. Continuaremos aprovechando cualquier recurso e inalcanzable trabajo para asegurar nuestras fronteras en el Caribe y proteger a nuestra gente”

Breaking NewsSan JuanNegociado de Aduanas y Protección FronterizaCocaína
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
