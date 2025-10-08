Opinión
8 de octubre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Solicitan ayuda ciudadana para identificar a persona de interés por asesinato en Cataño

El CIC de Bayamón circuló la imagen del sujeto, que podría estar vinculado a un crimen ocurrido en la barriada Vietnam

8 de octubre de 2025 - 2:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía solicita la ayuda ciudadana para identificar a esta persona, quien se cree está vinculada al asesinato de un hombre en la barriada Vietnam, en la colindancia entre Cataño y Guaynabo, en noviembre de 2024. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking News

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón solicitan la ayuda ciudadana para identificar y dar con el paradero de un sujeto que estaría vinculado a un asesinato ocurrido en noviembre del año pasado en la calle P1 de la barriada Vietnam, en la colindancia entre Guaynabo y Cataño.

La Uniformada circuló la imagen del individuo, que podría guardar relación con el asesinato de Jorge Luis Morales Ramos, de 26 años y residente en Cataño, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en la mencionada vía, desnudo y con varias heridas de bala en diferentes partes de su cuerpo, según había informado la Policía.

El sospechoso fue descrito como de tez blanca, una estatura aproximada de 5′11”, unos 40 años y cabello de color negro.

De tener información que ayude a esclarecer esta muerte, favor de llamar a la Línea Confidencial de la Policía al 787- 343-2020 o con la Comandancia de Bayamón, llamando al 787-269-2424, extensiones 1610 y 3030.

