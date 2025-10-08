Solicitan ayuda ciudadana para identificar a persona de interés por asesinato en Cataño

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón solicitan la ayuda ciudadana para identificar y dar con el paradero de un sujeto que estaría vinculado a un asesinato ocurrido en noviembre del año pasado en la calle P1 de la barriada Vietnam, en la colindancia entre Guaynabo y Cataño.

La Uniformada circuló la imagen del individuo, que podría guardar relación con el asesinato de Jorge Luis Morales Ramos, de 26 años y residente en Cataño, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en la mencionada vía, desnudo y con varias heridas de bala en diferentes partes de su cuerpo, según había informado la Policía.

El sospechoso fue descrito como de tez blanca, una estatura aproximada de 5′11”, unos 40 años y cabello de color negro.