Investigan la muerte de una bebé de un mes en San Juan

La fiscal Zuleyka Colón confirmó que los padres de la infanta están cooperando. Añadió que la menor llegó “sin signos de vida al hospital”, pero no precisó si el cuerpo tiene señales de violencia visibles.

“No puedo entrar en eso en este momento. Eso lo arrojará finalmente (la autopsia), porque hay cosas externas, hay cosas internas. O sea, que no puedo decirle en este momento sobre signos de violencia o no, pero sí que estaba allí en el hospital”, dijo Colón a NotiCentro de WAPA-TV .

En ese contexto, añadió que debido a que la investigación se encuentra en una “etapa bien temprana”, no podía “ni descartar nada, ni aseverar nada, de un lado ni del otro”.

Al ser abordada en cuanto a si no se descarta que la muerte sea producto de un incidente desgraciado o una negligencia, contestó: “Exactamente, hasta que no se pueda terminar la investigación completa. No podemos ni aseverar una cosa ni descartar la otra”.