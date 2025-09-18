Investigan muerte violenta de un adulto mayor en residencia en San Sebastián

La Policía investiga la muerte violenta de un adulto mayor en una residencia ubicada en la PR-450, kilómetro 0.1, sector Palmarito, del barrio Cidral, en San Sebastián.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, el inspector Eduardo Rivera, indicó a El Nuevo Día que el incidente fue reportado a eso de las 6:30 a.m. mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Según las autoridades, una vecina habría alertado a la Uniformada tras escuchar supuestos ruidos que provenían del hogar del occiso.

Al llegar los agentes al lugar, encontraron en el área del patio el cuerpo del adulto mayor, quien presenta aparentes signos de violencia física.

Preliminarmente, la Policía investiga el incidente como un asesinato en medio de un robo.

“(El robo domiciliario) es un ángulo que vamos a verificar bajo las circunstancias. Pero ahora mismo sería muy especulativo de mi parte confirmar o negar si ocurrió así”, respondió Rivera, a preguntas de este medio.

De momento,el fallecido no ha sido identificado por las autoridades.