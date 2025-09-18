Opinión
18 de septiembre de 2025
76°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran calcinado un vehículo que fue robado mediante “carjacking” en Utuado

El robo fue perpetrado contra una pareja de jóvenes

18 de septiembre de 2025 - 7:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Robo del Cuerpo Investigaciones Criminales (CIC) de Utuado investiga los hechos. (HERIBERTO CASTRO)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un vehículo robado en medio de un “carjacking” durante la madrugada de este jueves fue hallado calcinado en la carretera PR-123, en el barrio Puente Blanco, de Utuado.

RELACIONADAS

De acuerdo con el informe de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el robo perpetrado a una pareja de jóvenes.

Según la Uniformada, ambos se encontraban a bordo de su vehículo BMW de color azul, cuatro puertas y con la tablilla IEV-503, cuando fueron interceptados por dos individuos armados.

Los sujetos, que transitaban en motora, los despojaron del automóvil.

Horas después, las autoridades encontraron el vehículo quemado.

La División de Robo del Cuerpo Investigaciones Criminales (CIC) de Utuado investiga los hechos.

Andrea Guemárez Soto
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora.
