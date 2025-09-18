Encuentran calcinado un vehículo que fue robado mediante “carjacking” en Utuado
El robo fue perpetrado contra una pareja de jóvenes
18 de septiembre de 2025 - 7:55 AM
Un vehículo robado en medio de un “carjacking” durante la madrugada de este jueves fue hallado calcinado en la carretera PR-123, en el barrio Puente Blanco, de Utuado.
De acuerdo con el informe de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el robo perpetrado a una pareja de jóvenes.
Según la Uniformada, ambos se encontraban a bordo de su vehículo BMW de color azul, cuatro puertas y con la tablilla IEV-503, cuando fueron interceptados por dos individuos armados.
Los sujetos, que transitaban en motora, los despojaron del automóvil.
Horas después, las autoridades encontraron el vehículo quemado.
La División de Robo del Cuerpo Investigaciones Criminales (CIC) de Utuado investiga los hechos.
