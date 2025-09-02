Opinión
2 de septiembre de 2025
89°lluvia ligera
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sufre “carjacking” y descubre que conocía a su asaltante: insólito caso reportado en Isabela

El robo se reportó cerca del estacionamiento de una panadería, informó la Policía

2 de septiembre de 2025 - 12:12 PM

Se adhiere a los criterios de The Trust Project
Los hechos se reportaron a las 7:30 p.m.
El caso es investigado por la Policía. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía informó un insólito caso de robo mediante “carjacking”, ocurrido a las 11:00 a.m. del lunes en la PR-474, cerca del estacionamiento de la panadería Isabela Bakery, en Isabela.

RELACIONADAS

Según el informe, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el incidente. Al llegar, los agentes entrevistaron al perjudicado, quien relató que se encontraba acompañado de su tío, de 64 años, cuando fueron sorprendidos por un individuo identificado como “Edgar”.

El asaltante, portando un arma de fuego, lo despojó de las llaves de su vehículo Kia Río negro mediante amenazas e intimidación. Luego, el querellante intentó arrebatarle el arma, pero fue golpeado en la cabeza y en un brazo. Acto seguido, tanto él como su tío lograron escapar y refugiarse dentro de la panadería, mientras el sospechoso huyó en el auto.

El vehículo fue localizado posteriormente abandonado en las cercanías. El presunto responsable, un hombre de 33 años y residente de Isabela, fue arrestado.

El caso fue consultado con la fiscal Diana Méndez.

La investigación preliminar estuvo a cargo del agente Emanuel Osorio, del Distrito de Isabela, y fue referida al agente Luis Pérez Badillo, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.

Tags
Breaking News Policía de Puerto Rico Seguridad Carjacking Isabela
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
