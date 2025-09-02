Sufre “carjacking” y descubre que conocía a su asaltante: insólito caso reportado en Isabela

La Policía informó un insólito caso de robo mediante “carjacking”, ocurrido a las 11:00 a.m. del lunes en la PR-474, cerca del estacionamiento de la panadería Isabela Bakery, en Isabela.

Según el informe, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el incidente. Al llegar, los agentes entrevistaron al perjudicado, quien relató que se encontraba acompañado de su tío, de 64 años, cuando fueron sorprendidos por un individuo identificado como “Edgar”.

El asaltante, portando un arma de fuego, lo despojó de las llaves de su vehículo Kia Río negro mediante amenazas e intimidación. Luego, el querellante intentó arrebatarle el arma, pero fue golpeado en la cabeza y en un brazo. Acto seguido, tanto él como su tío lograron escapar y refugiarse dentro de la panadería, mientras el sospechoso huyó en el auto.

El vehículo fue localizado posteriormente abandonado en las cercanías. El presunto responsable, un hombre de 33 años y residente de Isabela, fue arrestado.

El caso fue consultado con la fiscal Diana Méndez.