Investigan tres asesinatos reportados por separado en menos de tres horas

Tres asesinatos fueron reportados en menos de dos horas en la noche de este jueves, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar de la Uniformada, dos de los casos tuvieron lugar en San Juan.

A eso de las 8;45 p.m., una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades “una persona tirada en el pavimento en la intersección de la avenida De Diego con la calle 48 en Puerto Nuevo, San Juan.

“Al llegar los agentes a la escena, se encontró el cuerpo de un hombre” que “presentaba una aparente herida de arma blanca en el área de la espalda”, indicó el comunicado policiaco.

El occiso fue descrito de tez blanca, de aproximadamente 40 años y con múltiples tatuajes en ambos brazos. Al momento de los hechos, vestía un suéter gris de manga corta, pantalón corto color verde, chancletas negras y medias largas color verde y negro con diseño del personaje “Hulk”.

Más tarde, a eso de las 11:04 de la noche, una llamada alertó a la Policía sobre una “situación sospechosa” en la intersección de la calle Arúz con la calle Dr. Manuel Fernández Pavía, en Santurce, San Juan.

Cuando llegaron los agentes a la escena, localizaron el cuerpo de un hombre, aún sin identificar, “que presentaba múltiples heridas y abrasiones en diferentes partes del cuerpo. El occiso se encontraba boca abajo, envuelto en un toldo blanco y una sábana negra”, apuntó el informe de la Uniformada.

El occiso fue descrito como de tez blanca, aproximadamente 5’2” de estatura y 130 libras de peso. Al momento de los hechos, vestía una camiseta negra con letras amarillas, pantalón corto azul, tenis marca Puma en colores blanco y crema, correa negra y pantallas plateadas. También tenía bigote, barba, cabello castaño y ojos color hazel.

Mientras, a eso de las 9:25 p.m., una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 avisó sobre “una persona tirada sobre el pavimento”, en el kilómetro 8.1 de la carretera 503, en el barrio San Patricio de Ponce.

En la escena, los agentes “encontraron el cuerpo baleado de un hombre” que “al momento no ha sido identificado”. De inmediato, no se ofreció una descripción del occiso.