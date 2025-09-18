Identifican cuerpo en avanzado estado de descomposición en Sabana Grande
La Policía indicó que Enrique Quiñones Medina, de 76 años, fue encontrado en una residencia en la calle Félix Rigau Carrera
18 de septiembre de 2025 - 8:47 PM
El cuerpo de una persona que fue encontrado en avanzado estado de descomposición, en la tarde del miércoles, en una residencia en Sabana Grande fue identificado por la Policía como Enrique Quiñones Medina, de 76 años.
Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a la 1:19 p.m. alertó a las autoridades sobre una “situación sospechosa” en una residencia ubicada en la calle Félix Rigau Carrera.
Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo del septuagenario en estado de descomposición dentro de una de las habitaciones.
No se indicó si el cuerpo muestra alguna señal de violencia.
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez junto al fiscal de turno se encuentran trabajando la escena.
