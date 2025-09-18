Identifican cuerpo en avanzado estado de descomposición en Sabana Grande

El cuerpo de una persona que fue encontrado en avanzado estado de descomposición, en la tarde del miércoles, en una residencia en Sabana Grande fue identificado por la Policía como Enrique Quiñones Medina, de 76 años.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a la 1:19 p.m. alertó a las autoridades sobre una “situación sospechosa” en una residencia ubicada en la calle Félix Rigau Carrera.

Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo del septuagenario en estado de descomposición dentro de una de las habitaciones.

No se indicó si el cuerpo muestra alguna señal de violencia.