Últimas Noticias
18 de septiembre de 2025
Identifican cuerpo en avanzado estado de descomposición en Sabana Grande

La Policía indicó que Enrique Quiñones Medina, de 76 años, fue encontrado en una residencia en la calle Félix Rigau Carrera

18 de septiembre de 2025 - 8:47 PM

En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
El cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición fue encontrado por la Policía, en la tarde del miércoles, en una residencia en Sabana Grande.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El cuerpo de una persona que fue encontrado en avanzado estado de descomposición, en la tarde del miércoles, en una residencia en Sabana Grande fue identificado por la Policía como Enrique Quiñones Medina, de 76 años.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a la 1:19 p.m. alertó a las autoridades sobre una “situación sospechosa” en una residencia ubicada en la calle Félix Rigau Carrera.

Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo del septuagenario en estado de descomposición dentro de una de las habitaciones.

No se indicó si el cuerpo muestra alguna señal de violencia.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez junto al fiscal de turno se encuentran trabajando la escena.

Breaking News Policía de Puerto Rico Cadáveres Sabana Grande CIC División de Homicidios
Agustín Criollo Oquero
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
