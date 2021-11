La familia del adolescente José Francisco Pérez, quien fuera secuestrado y posteriormente asesinado en hechos que aún se encuentran bajo la investigación de las autoridades, le clamó al pueblo de Puerto Rico a ofrecer cualquier pista que conduzca al arresto de los individuos que han sido señalados por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) como los responsables de su muerte.

“Le pedimos al país, por favor, que nos ayuden. Nosotros no tenemos respuesta de nada, queremos saber qué ha pasado, queremos saber por qué a mi hermano le quitaron la vida, un joven que lo único que hacía era jugar baloncesto...mi papá le enseñó muchas cosas buenas a él y nosotros no podemos creer que él ya no está”, dijo su hermana Jenny Francisco.

“Todavía no lo creo. Hasta que no lo vea no lo creo. Todavía pienso que es un sueño...”, agregó acompañada de una de sus hermanas y otros familiares desde la funeraria Ehret en Río Piedras, donde se llevarán a cabo los actos fúnebres a partir de este sábado a las 10:00 a.m.

PUBLICIDAD

El secuestro del adolescente de 16 años, el dueño del restaurante El Hipopótamo, en Río Piedras, y otro joven de 22 años fue reportado a eso de las 11:40 p.m. del sábado. Dos de los secuestrados fueron liberados sin sufrir daño físico y tras el pago de una supuesta recompensa. Sin embargo, el cuerpo del menor fue hallado el domingo en los predios de una gasolinera en Guayabo.

/ Nuevas imágenes divulgadas por el FBI sobre personas vinculadas con el secuestro y posterior asesinato de un joven en Guaynabo. (FBI)

En la captura de un vídeo de seguridad se observan a cinco hombres. (Fotocaptura)

El FBI pide a la ciudadanía que si tiene información sobre estas personas que la compartan. (FBI)

"Le pedimos al público que mire bien las imágenes”, indicó el FBI en un comunicado de prensa. (FBI)

De tener alguna información puede llamar al 787-987-6500. (FBI)

También puedes dejar una confidencia en línea a través de tips.fbi.gov. (FBI)

El secuestro se reportó a las 11:40 de la noche del sábado 30 de octubre, en el restaurante El Hipopótamo, en Río Piedras. (FBI)

Sujetando entre sus manos una libreta de su hermano, Francisco sostuvo que su familia atraviesa un dolor de tal inmensidad que es imposible describir con palabras.

Por un instante, la joven abrió las páginas de la libreta de la clase de historia de su hermano para hacer referencia a una tarea del adolescente -con fecha del pasado 23 de septiembre- en la cual expresó su deseo de ayudar al país en la resolución de “asaltos, muertes y secuestros”.

Agregó que tenía habilidades para jugar baloncesto y para “ayudar a las personas en momentos difíciles”. Entre sus intereses destacaba “ser alguien en el mañana para poder tener un futuro, yo y mi familia”. También hablaba sobre su abuelo, en referencia al propietario del restaurante El Hipopótamo, dijo su hermana.

“Ese era su segundo hogar (el restaurante)...él no quería dejar a su abuelo solo. Muchísimas veces nosotros hablamos con él para que se fuera con nosotros a Estados Unidos y él dijo que no quería ir para allá porque él quería cuidar a sus viejos que estaban muy mayores”, relató Francisco.

“Él no quería dejar a sus viejos solos, era agradecido y eso es lo que a nosotros nos queda en el corazón, el agradecimiento que él tenía, amar su bandera, amar su patria, amar sus colores...”, añadió.

PUBLICIDAD

Relató que su hermano acostumbraba a ayudar en el restaurante. Desde muy pequeño, dijo, su padre acostumbraba a dejarlo al cuidado de los propietarios del lugar mientras trabaja para no exponerlo. Pasados los años, los lazos se continuaron fortaleciendo y el adolescente acudía al negocio los fines de semana para ayudar y acompañar a quienes consideraba sus abuelos.

“Es muy difícil para un padre despedir a un hijo, es muy difícil. Cuando un hijo entierra a un padre se cumple la ley de la vida, la ley de Dios. Pero cuando un padre entierra a un hijo, se le va la mitad de su corazón, como a mi papá que tiene la mitad de su corazón destruido. Mi papá no sabe qué va a pasar con él”, expresó.

Francisco dijo que, desde lo ocurrido, las autoridades federales o estatales no se han comunicado con ellos para hablar sobre lo ocurrido y dejarle saber el avance de la investigación, si alguno.

“Estamos aquí porque queremos que la Isla del Encanto, la isla borinqueña se una a nuestro dolor...esto fue un atropello, esto no tiene ni palabras. Mi hermano era un joven que tenía sueños y metas y cinco delincuentes sin escrúpulos le apagaron la vida. Yo tengo tantas preguntas en mi cabeza, al igual que mi padre, sin repuesta, porque nadie nos ha expresado nada, ni nos ha explicado nada, nosotros no sabemos nada”, afirmó.

El FBI confirmó el martes que había identificado a todos los individuos de interés en el caso.