Dos sospechosos del secuestro y asesinato del menor Jesús Francisco Pérez están bajo custodia del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y un tercero está prófugo, confirmó en la noche de hoy, miércoles, el agente especial a cargo de la agencia en Puerto Rico, Joseph González.

A las tres personas les radicaron cargos por carjacking que resultó en una muerte, secuestro que resultó en una muerte, disparar un arma de fuego y matar a una persona con un arma de fuego, por los hechos ocurridos entre la noche del sábado y la mañana del domingo pasado.

González detalló que Luis Cabán Nieves, alias “Casper”, se entregó a las autoridades en horas de la tarde de ayer; mientras, Luis Aulet Maldonado lo hizo hoy. Por otro lado, Geofley Jomar Pérez permanece fugitivo.

La División de Servicios Técnicos de la Policía informó que Cabán Nieves y Aulet Maldonado no están fichados a nivel estatal.

Los tres acusados se exponen a cadena perpetua y son elegibles a la pena de muerte, confirmó el jefe de la Fiscalía federal en la isla, Stephen Muldrow.

Sin embargo, los acusados no son los únicos implicados en el suceso, que también involucró el secuestro del dueño del restaurante El Hipopótamo, en Río Piedras, y otro joven de 22 años, que fueron liberados sin sufrir daño físico tras el pago de una supuesta recompensa de $80,000.

“Hay otras personas identificadas y hay otras personas que necesitamos identificar”, sostuvo González en conferencia de prensa celebrada desde las oficinas del FBI en San Juan, pero sin ofrecer una cantidad específica de cuántas personas estarían involucradas. “Lo mejor que pueden hacer es entregarse... Lo mejor que puede hacer Geofley Jomar Pérez es entregarse”.

El oficial aclaró que uno de los sujetos que aparece en un vídeo de seguridad provisto por el FBI —vestido de negro y con sandalias— no está relacionado con los hechos, sino que es un menor y es hermano de uno de los acusados. No obstante, González declinó revelar de quién es pariente y tampoco quiso identificar a la quinta persona que aparece en las imágenes.

El jefe de la Fiscalía federal William Stephen Muldrow (en primer plano) contesta preguntas de los medios de comunicación. Al fondo, el director de la Oficina de San Juan del FBI, el agente especial a cargo Joseph González. (David Villafañe Ramos)

“El menor ya estaba herido”

El FBI entregó una copia de la querella criminal que enumeró los cargos imputados a los tres sospechosos, pero no entregó la parte del documento que detalla los hechos que, supuestamente, ocurrieron.

Y aunque declinaron ofrecer detalles sobre la investigación, como el intercambio de disparos o quién de los acusados asesinó al menor, sí revelaron algunos sucesos.

“El menor ya estaba herido antes de que soltaran a las otras dos víctimas”, dijo González.

Mientras, Muldrow detalló que Francisco Pérez recibió un disparo cuando uno de los secuestradores estaba en una llamada con un familiar.

No obstante, tampoco pudieron precisar en cuanto a la razón de por qué el menor fue herido de bala.

En cuanto a la evidencia recopilada, las autoridades indicaron que recuperaron una “van blanca quemada” que le pertenecía al dueño del restaurante.

“Ocupamos un vehículo Mitsubishi Outlander y también contamos con otras pruebas. Por lo que sabemos, esto fue un secuestro con el fin de pedir dinero a cambio de estas personas. También recibimos información de que estos individuos recibieron amenazas de muerte y puede que se entregaran por esa razón”, añadió González.

Revive aquí la conferencia de prensa del FBI:

Cooperación de la ciudadanía

Aulet Maldonado, Cabán Nieves y Pérez fueron acusados mediante una querella criminal radicada por el agente del FBI Brian Clarity y aprobada por el juez federal Marshal D. Morgan.

De acuerdo a los federales, la cooperación de la ciudadanía fue clave para dar con el paradero de los imputados. Además, instaron a que continuaran colaborando para poder identificar a los restantes implicados y lograr la captura de Pérez.

“Hemos recibido más de 100 llamadas con información crítica sobre este caso y agradezco la cooperación de la ciudadanía, al igual que de todos los empleados de nuestra oficina que trabajaron día y noche. Hay otras personas que hemos identificado, y otras personas que nos faltan por identificar, pero seguiremos dando el 100 por ciento”, enfatizó González.

El enjuiciamiento de este caso estará a cargo del fiscal federal Jonathan Gottfried, de la Sección de Crímenes Violentos.

“Nada nos puede devolver a un ser querido, pero esta noche le brindamos un poco de clausura a las víctimas de este terrible crimen”, dijo González. “Extiendo un agradecimiento especial y mi apreciación a los miembros de la prensa por su labor de diseminar las imágenes y el vídeo que compartimos y, a los cientos de personas que llamaron con información. No lo hubiésemos logrado sin su ayuda”.

Los federales confirmaron ayer, martes, que habían identificado a todos los individuos de interés en el caso por el secuestro de tres personas en Río Piedras y posterior asesinato en Guaynabo de uno de ellos, un menor de 16 años.

“Sí, sabemos quiénes son, les exhortamos a que se entreguen, y les exhortamos a las personas que los están ayudando a esconderse, que tengan conocimiento de que pudieran estar también cometiendo un delito”, comentó anteriormente Limary Cruz Rubio, portavoz del FBI.

La agencia federal informó que ha recibido “montones de confidencias, sumamente útiles, con muchos detalles” luego que difundieran en los pasados días imágenes y vídeos que muestran a varias de las personas sospechosas.

“Nos están ayudando a montar el rompecabezas y le damos las gracias encarecidamente al pueblo, porque se han desbordado en colaboración y en solidaridad con la familia de este joven, para ayudarnos a lograr una resolución positiva de este caso”, agregó Cruz Rubio.

El secuestro

Francisco Pérez fue secuestrado en horas de la noche del sábado en el restaurante El Hipopótamo, en Río Piedras, junto al dueño del negocio y otro joven de 22 años.

Dos de los secuestrados fueron liberados sin sufrir daño físico y tras el pago de una supuesta recompensa de $80,000.

Sin embargo, el cuerpo del menor de 16 años fue encontrado a eso de las 6:12 a.m. del domingo en los predios de una gasolinera en Guaynabo. Familiares confirmaron la identidad de la víctima ayer, lunes, en el Instituto de Ciencias Forenses.

“¿Por qué le tenían que hacer esto a un niño?”

Madeline Pérez, madre de Jesús, clamó para que las autoridades logren justicia por la muerte de su hijo.

“Dios mío, por favor, que agarren a los delincuentes que le hicieron daño a mi hijo, que los agarren, que esta muerte no se quede así, que este país está mal, con tanta delincuencia”, expresó ayer tras acudir a Ciencias Forenses para identificarlo.

“Quiero que se esclarezca todo, que el delincuente aparezca y que se haga justicia... yo sé que mi padre celestial va a hacer justicia”, agregó.

Por su parte, el padre del menor, Tenislao Francisco Santos, lloró al recordar la agonía que pasó cuando intentaba corroborar qué había pasado con su hijo.

“No es fácil esta situación”, manifestó. “No esperaba yo eso nunca en mi vida, estar en esa situación... Lo que quiero saber es por qué a ellos los liberaron, a los dos adultos, y mi nene, siendo el menor... por qué no le ofrecieron más chavos para que lo liberaran. Eso es lo que me interesa saber, que se llegue hasta las últimas consecuencias”.

Francisco Santos describió a su hijo como “un muchacho muy cariñoso, lleno de vida, con mucha cosa que tenía, muchos sueños”.

Mientras, su hermana, Jeimy Francisco Pérez, aseguró que el menor asesinado “era un niño que no tenía malicia” y que “no sabía nada de la calle”.

“Se crio en la casa... No me explico cómo le hicieron una cosa tan horrible a mi hermano. ¡Él era un niño! ¿Por qué le tenían que hacer eso a un niño? No hay razón ni justificación alguna”, reaccionó en entrevista con El Nuevo Día.

Geofley Jomar Pérez

Uno de los sospechosos en el caso fue identificado como Geofley Jomar Pérez, luego de que el Tribunal federal emitió el domingo una orden de arresto en contra del exconvicto, que posee un amplio expediente criminal.

Pérez y otros sujetos fueron captados por cámaras de seguridad cerca de una guagua Mitsubishi Outlander blanca, en la que recogieron el pago para dejar en libertad a las víctimas.

La fiscalía de San Juan del Departamento de Justicia cometió, como mínimo, dos fallas, en un caso por narcotráfico de 2020 las cuales pudieron haber promovido que quedara libre Geofley Jomar Pérez.

/ Nuevas imágenes divulgadas por el FBI sobre personas vinculadas con el secuestro y posterior asesinato de un joven en Guaynabo. (FBI)

El Nuevo Día tuvo acceso a la resolución de la jueza Alexandra Rivera Sáez, tras la celebración de la vista preliminar celebrada el 11 de agosto de 2020.

“Se desestimó, pues el imputado no fue traído a pesar de la orden del Tribunal y el ministerio público no solicitó la celebración de la vista mediante videoconferencia”, lee la determinación emitida ese mismo día.

El fiscal del caso lo era Ángel Rivera González, quien ocupa ahora el cargo de director administrativo del Sistema de Información de Justicia Criminal. Este sistema maneja los registros de personas convictas por corrupción, violencia doméstica y maltrato a adultos mayores, entre otros delitos.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, informó, a preguntas de El Nuevo Día en una conferencia de prensa, que había pedido un informe de lo sucedido y no estaba en posición de comentar.

“Cuando se citó la vista, Geofley no estaba presencialmente, no lo trajeron. Entonces, la jueza lo archiva por violación a los términos de juicio rápido. Lo que procedía era que el ministerio público volviera a someter el caso, pero en nuestros sistemas aparece que nunca se hizo”, informó el director de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Jean Pérez.

El FBI solicitó que aquellas personas que conozcan del paradero del resto de los sospechosos pueden llamar al 787-987-6500 o dejar una confidencia en línea a través de tips.fbi.gov.