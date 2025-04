“Estaremos visibles”, añadió. “Este plan es de prevención, no solo de intervención”.

Mientras, en un mensaje a los conductores, González expresó que “las carreteras no son pistas de carreras y mucho menos barras con ruedas. Si va a tomar, pasa la llave. Si va a guiar, hágalo responsablemente. No arriesgue su vida, ni la de los suyos”.

Como parte del plan especial, se establecerá patrullaje activo en las vías principales con la División de Tránsito, que computará la velocidad de los vehículos en horarios de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Asimismo, se asignarán unidades en motora y bicicleta desde las 7:00 a.m. para reforzar la presencia policial en instituciones bancarias, cajeros automáticos y establecimientos de comida rápida.