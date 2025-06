Aunque Karla Michelle González Negrón, una joven madre de 21 años que fue vista por última vez ayer, sábado, en un juego del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en el coliseo Raymond Dalmau Pérez, en Quebradillas, supuestamente envió un mensaje confirmando que está bien, su familia espera ansiosa más detalles sobre su paradero.

Según el noticiario Telenoticias (Telemundo), González Negrón se comunicó con su madre, Leticia Negrón, por medio de un mensaje de texto.

“Me dijo que está bien, que está en excelentes condiciones y que no me preocupara”, afirmó la mujer, llorosa y visiblemente preocupada, a las cámaras de Telemundo. “Yo estaba preocupada, como toda madre que se preocupa por sus hijos... yo lo que quiero es que ella esté bien”, sostuvo. “Si hay que buscar alguna ayuda, yo estoy ahí. Mamá va a estar ahí, no importa lo que pase”.

Su hermana Grace González también habló con el noticiario televisivo y expresó preocupación, particularmente por la relación sentimental en que la joven se encuentra.

De hecho, más temprano, la joven, quien reside en Georgia, hizo expresiones vía telefónica a El Nuevo Día.

“Yo me enteré que mi hermana no aparecía porque mi prima, que es contémporanea con ella, me envió el primer reporte por Facebook. Ahí, yo llamé a su mamá, que me crió desde los cinco años... Mi mamá estaba en llanto porque la nena no nos llama. Ella dice que siempre las llama y que no las ha llamado”, relató González.

Según González, en la mañana del domingo, su madre se percató de que los mensajes que envió al teléfono de Karla Michelle, madre de dos niñas de dos y tres años, aparecían con una notificación “como si alguien hubiese prendido el teléfono y leído su mensaje y lo hubiese vuelto a apagar”.

González se comunicó con una mujer que ayudó a formular el reporte policíaco sobre la desaparición de su hermana, y quien, a su vez, le brindó algunos detalles sobre su relación de pareja.

La pesquisa continúa

Por su parte, Ángel Pérez Rosario, sargento de la Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía en Arecibo y supervisor de la investigación, no confirmó o negó a El Nuevo Día la existencia del mensaje que habría enviado la joven a su familia.

“Va a seguir la investigación. Hasta que nosotros no hablemos con ella, no vamos a escatimar”, aseguró Pérez Rosario.

Sin embargo, más temprano el sargento había explicado a este medio que la relación no es parte de la pesquisa.

“Ellos estaban juntos en el juego, y no había ningún problema. De la investigación que tenemos nosotros, no se desprende nada de eso (problemas de pareja)... Nosotros hablamos con la mamá y la otra hermana que está acá y no hay ningún tipo de problema”, detalló Pérez Rosario.

En ese momento, el uniformado explicó que las autoridades buscan revisar las cámaras del coliseo Raymond Dalmau Pérez “para ver qué nos puede arrojar, en qué vehículo se montó o si pasó algo”.

A preguntas sobre si se estará emitiendo una Alerta Rosa ante esta desaparición, el sargento aseguró que se determinará, “según las circunstancias”.

González Negrón fue descrita como de tez blanca, con estatura de cinco pies y tres pulgadas (5′3″), 120 libras de peso, ojos marrones y pelo teñido de anaranjado. La joven también posee tatuajes en el pecho y en su brazo derecho.

Al momento de su desaparición, vestía una blusa color verde, mahones azules y tenis color gris y negro.

Si usted tiene información sobre este caso, comuníquese con la línea confidencial del Negociado de la Policía al (787) 343-2020 y/o la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas del CIC de Arecibo el agente Alexander Irizarry Astor, al (787) 878-4000 ext. 1450, 1451. También puede escribir a través de la cuenta oficial de la red social X en @PRPDNoticias y/o Facebook www.facebook/prpdgov.

---