NoticiasSeguridad
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Lo que se sabe del primer asesinato de 2026: una llamada a un cuartel alertó a la Policía

La muerte violenta se reportó durante la mañana de ayer, jueves, en Aguadilla

2 de enero de 2026 - 12:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Investigadores tenían gran parte de la cuadra acordonada con cinta amarilla de escena del crimen durante la tarde de ayer. (Archivo)
La Policía investiga el incidente violento.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La tranquilidad de la mañana de Año Nuevo en el sector Jociqueta del barrio Campo Alegre, en Aguadilla, se vio empañada ayer, jueves, por un hallazgo macabro que representa el primer asesinato del 2026 en la isla.

Según el informe preliminar, a las 10:00 a.m., se recibió una llamada al cuartel de la Policía en Aguadilla alertando a las autoridades sobre un cuerpo con heridas de bala en un área de un alcantarillado.

Al llegar a la escena, los agentes confirmaron que se trataba del cadáver de un hombre.

De momento, el occiso no ha sido identificado.

“El hombre no fue reconocido por los residentes del lugar y presentaba múltiples disparos en diferentes partes del cuerpo”, indica el informe policiaco.

Según la información preliminar, el occiso medía aproximadamente 5 pies y 8 pulgadas, pesaba 140 libras, tenía tez blanca y vestía completamente de negro, con calzado deportivo negro y blanco.

Ante la imposibilidad de identificarlo de inmediato, el hombre fue designado temporalmente como John Doe. La Policía confirmó que el cuerpo fue transportado a la sede del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

El caso está siendo investigado por el agente Luis A. Sein Egipciaco, supervisado por el sargento Ariel Irizarry Cortés y dirigido por el teniente Orlando Camacho Vélez, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.

Si usted tiene información que ayude con el esclarecimiento de este asesinato, puede comunicarse de forma confidencial con la Policía al 787-343-2020.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICAguadilla
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
El diario de hoy
viernes, 2 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
