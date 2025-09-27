Muere hombre ahogado en playa de Arecibo

Una muerte por aparente ahogamiento fue reportada en la tarde de este sábado en la playa El Faro de Arecibo, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una persona observó a un hombre en el agua, cerca de unas boyas, que parecía confrontar problemas. La persona llegó nadando hasta donde estaba el hombre y logró sacarlo del agua.

Sin embargo, al llegar a la orilla, paramédicos de un servicio privado confirmaron la ausencia de signos vitales.

Por el momento la Policía no ha identificado a la persona que falleció.