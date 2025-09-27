Opinión
27 de septiembre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere hombre ahogado en playa de Arecibo

Los hechos fueron reportados a la 1:30 p.m. en la playa El Faro

27 de septiembre de 2025 - 4:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La tragedia ocurrió en una playa de Miami Beach. (Archivo GFR Media)
Un bañista observó a un hombre que parecía estar en problemas dentro del agua, en el área de las boyas. El bañista llegó nadando hasta donde estaba el hombre y logró sacarlo del agua. (GFR Media)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una muerte por aparente ahogamiento fue reportada en la tarde de este sábado en la playa El Faro de Arecibo, informó la Policía.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, una persona observó a un hombre en el agua, cerca de unas boyas, que parecía confrontar problemas. La persona llegó nadando hasta donde estaba el hombre y logró sacarlo del agua.

Sin embargo, al llegar a la orilla, paramédicos de un servicio privado confirmaron la ausencia de signos vitales.

Por el momento la Policía no ha identificado a la persona que falleció.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) y la fiscal Daisy Quintero Hernández están a cargo de la investigación.

Agustín Criollo Oquero
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
