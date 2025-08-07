Sexagenario muere ahogado en una playa de Vieques

Un hombre de 62 años, residente del estado de Virginia, murió en la noche del miércoles en la bahía Chiva, en Vieques.

Las autoridades informaron que, a eso de las 7:13 p.m., se dio a conocer mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, que una persona había sido arrastrada por la corriente marina en dicha costa.

Los policías que llegaron al lugar encontraron el cuerpo de Igor Borisovich Rogozin cerca de la costa.