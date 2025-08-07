Opinión
7 de agosto de 2025
Sexagenario muere ahogado en una playa de Vieques

El hombre fue identificado como residente del estado de Virginia

7 de agosto de 2025 - 7:04 AM

Las autoridades informaron que, a eso de las 7:13 p.m., se dio a conocer mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, que una persona había sido arrastrada por la corriente marina en la bahía Chiva. (Pablo Martínez Rodríguez)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Un hombre de 62 años, residente del estado de Virginia, murió en la noche del miércoles en la bahía Chiva, en Vieques.

Las autoridades informaron que, a eso de las 7:13 p.m., se dio a conocer mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, que una persona había sido arrastrada por la corriente marina en dicha costa.

Los policías que llegaron al lugar encontraron el cuerpo de Igor Borisovich Rogozin cerca de la costa.

La investigación está en manos del agente Jorge Encarnación, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Fajardo, y el fiscal Pedro Vargas Echevarría.

ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
