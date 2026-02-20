Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer amenaza a joven y le roba el carro en los predios del Centro Médico en Río Piedras

El crimen se reportó en el área del Hospital Municipal

20 de febrero de 2026 - 10:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso se refirió a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan. (Archivo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades investigan el robo de un auto reportado en los predios del Hospital Municipal en el Centro Médico de Río Piedras.

El informe de la Policía detalla que en el incidente, ocurrido a las 6:40 a.m., una mujer habría despojado a un joven de 25 años, mediante amenaza y uso de fuerza, de su carro marca Toyota Corolla, color negro y del año 2021.

Tras el robo, la sospechosa se marchó del lugar en el auto.

El perjudicado resultó ileso en el incidente.

La víctima describió a la asaltante como de tez negra y de 25 a 30 años aproximadamente. Al momento de los hechos la mujer vestía una camisa azul marino y un pantalón.

El caso se refirió a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

Breaking NewsRío PiedrasCentro Médico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
