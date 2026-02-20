Mujer amenaza a joven y le roba el carro en los predios del Centro Médico en Río Piedras

Las autoridades investigan el robo de un auto reportado en los predios del Hospital Municipal en el Centro Médico de Río Piedras.

El informe de la Policía detalla que en el incidente, ocurrido a las 6:40 a.m., una mujer habría despojado a un joven de 25 años, mediante amenaza y uso de fuerza, de su carro marca Toyota Corolla, color negro y del año 2021.

Tras el robo, la sospechosa se marchó del lugar en el auto.

El perjudicado resultó ileso en el incidente.

La víctima describió a la asaltante como de tez negra y de 25 a 30 años aproximadamente. Al momento de los hechos la mujer vestía una camisa azul marino y un pantalón.