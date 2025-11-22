Mujer e infante pierden la vida en accidente de tránsito en Morovis

Una mujer y un infante perdieron la vida en un accidente de tránsito reportado en la tarde del sábado, en Morovis, informó la Policía.

Según la información preliminar, a través de una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a las 3:49 p.m. se alertó a las autoridades sobre un accidente de carácter fatal en la carretera PR-137, a la altura del kilómetro 4.5.

De momento, no se indicó si la mujer conducía el vehículo o era una transeúnte. La Policía se encuentra investigando las circunstancias del accidente.