Mujer e infante pierden la vida en accidente de tránsito en Morovis
La Policía investiga las circunstancias del accidente, reportado el sábado en la tarde en la carretera PR-137
22 de noviembre de 2025 - 5:03 PM
Una mujer y un infante perdieron la vida en un accidente de tránsito reportado en la tarde del sábado, en Morovis, informó la Policía.
Según la información preliminar, a través de una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a las 3:49 p.m. se alertó a las autoridades sobre un accidente de carácter fatal en la carretera PR-137, a la altura del kilómetro 4.5.
De momento, no se indicó si la mujer conducía el vehículo o era una transeúnte. La Policía se encuentra investigando las circunstancias del accidente.
El agente Jonathan López Soto, adscrito a la División Patrulla Carreteras de Manatí, está a cargo de la investigación en unión al fiscal de turno.
