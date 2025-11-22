Opinión
22 de noviembre de 2025
80°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer e infante pierden la vida en accidente de tránsito en Morovis

La Policía investiga las circunstancias del accidente, reportado el sábado en la tarde en la carretera PR-137

22 de noviembre de 2025 - 5:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes adscritos al Cuerpo de Investigación Criminal del área de Fajardo, junto al personal del Negociado de Patrullas de Carreteras investigan los hechos. (Archivo)
La Policía informó que una mujer y un infante perdieron la vida en un accidente de tránsito reportado en la tarde del sábado, en Morovis.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una mujer y un infante perdieron la vida en un accidente de tránsito reportado en la tarde del sábado, en Morovis, informó la Policía.

Según la información preliminar, a través de una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a las 3:49 p.m. se alertó a las autoridades sobre un accidente de carácter fatal en la carretera PR-137, a la altura del kilómetro 4.5.

De momento, no se indicó si la mujer conducía el vehículo o era una transeúnte. La Policía se encuentra investigando las circunstancias del accidente.

El agente Jonathan López Soto, adscrito a la División Patrulla Carreteras de Manatí, está a cargo de la investigación en unión al fiscal de turno.

