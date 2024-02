Mujer trans que conoció a África: “Fue como si me mataran a mí o una hermana”

Ante los señalamientos, la Policía manifestó, en declaraciones escritas enviadas a este medio, que, “en el proceso de investigación criminal, el hallazgo del cuerpo de una persona no permite una identificación clara de la víctima, ni siquiera a simple vista , debido a las circunstancias de la escena y porque el cuerpo no puede ser tocado”.

Los peligros de trabajar en las calles

“Al trabajar en las calles, te expones a muchos peligros. Muchas mujeres trans están en las calles y son invisibilizades porque mucha gente se cree que sus vidas no valen nada. No les dan el ‘spotlight’ (atención) que merecen y esos hombres se aprovechan de eso. Piensan, ‘si yo la mato aquí, a nadie le va a importar’” , contó LeQueen , artista trans quien conoció a África cuando iniciaba su proceso de transición de género.

“Mi mensaje a las autoridades es que les den más trabajo a personas trans. Me fui de Puerto Rico porque no conseguía trabajo por la forma en que me veo. Pienso que mi imagen no afecta tu negocio, afecta tu prejuicio. Si ella (África) hubiera tenido un ingreso seguro, no hubiera tenido que recurrir a las calles”, recalcó LeQueen.