Múltiples infracciones: intervienen con embarcaciones dedicadas al transporte marítimo de pasajeros

“A pesar de las graves consecuencias civiles y penales por realizar operaciones ilegales de transporte de pasajeros, es bastante alarmante ver la cantidad de embarcaciones y personas operando ilegalmente alrededor de la isla. Los propietarios y operadores de embarcaciones que no cumplen con las leyes y regulaciones aplicables están poniendo en peligro la vida y la seguridad de la comunidad marítima. La seguridad marítima y la protección de la vida en el mar son prioridades para la Guardia Costera, y continuaremos trabajando junto a nuestros socios para hacer responsables a los infractores y reincidentes”, agregó.

En detalle las intervenciones

De acuerdo a los datos provistos, se intervino con la embarcación Maitai “mientras realizaba operaciones ilegales de transporte de pasajeros por lucro en San Juan, Puerto Rico, el domingo”. Según la USCG, esta embarcación habría incurrido en operaciones comerciales ilegales de transporte de pasajeros, no poseer credencial de marino mercante y no tener certificado de inspección.

En el caso de la embarcación Esturión II, la intervención ocurrió el sábado y presuntamente incurrieron en tres violaciones por no tener certificado de inspección, no tener certificado de documentación respaldado para comercio costero y no contar con un programa de drogas y alcohol.