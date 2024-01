Iris Sport’s Bar, el negocio ubicado en Barrio Obrero donde se registró, en la madrugada de este martes, un tiroteo en el cual un hombre fue asesinado y una mujer herida, estaba operando pese a que el Tribunal de San Juan revocó los permisos correspondientes tras múltiples intervenciones de las autoridades en el 2021 y 2023.

La propietaria, identificada como Carmen Torres Parra, presuntamente, operaba una barra con música en vivo y en violación a los permisos otorgados por el Municipio de San Juan, según se desprende de una resolución emitida el 8 de diciembre de 2023 por el juez superior Anthony Cuevas Ramos.

La resolución, de la cual El Nuevo Día obtuvo copia, sostiene que el permiso otorgado Torres Parra solo le permitía “operar un restaurante con venta de bebidas alcohólicas al detal y de cigarrillos, un billar, una máquina tocadiscos (vellonera) y tres máquinas de entrenamiento para adultos”.

El documento judicial resalta que funcionarios del ayuntamiento intervinieron con el local en tres ocasiones por violaciones entre los meses de diciembre de 2021 y junio de 2023; en todas las instancias se expidieron multas administrativas.

PUBLICIDAD

Debido a las violaciones, el Municipio de San Juan le solicitó al tribunal la revocación de los permisos otorgados al argumentar que la propietaria mintió u ofreció información falsa para poder recibir el documento.

“La prueba presentada demuestra que la parte demandada ha hecho caso omiso a las intervenciones del Municipio, muy a pesar de las múltiples multas expedidas por la misma conducta. Se ha mantenido operando en violación a los reglamentos de uso aplicables y al margen de lo establecido en el permiso concedido por el Municipio”, lee el documento.

Cuevas Ramos, tras evaluar la prueba presentada, revocó el permiso de operación de Iris Sport’s Bar.

No obstante, Torres Parra, mediante su abogado, Orlando Cameron Gordon, radicó una moción de reconsideración el 26 de diciembre. La moción sostiene que Torres Parra desconocía que no podía tener música en vivo.

“El Permiso Único solicitado en el 2013, y posteriormente concedido nuevamente en el 2023, no fue solicitado con información falsa ni con información errónea para utilizarla como subterfugio para operar una barra con música en vivo. La codemandada Torres Parra siempre ha utilizado el Restaurante Iris para los fines que se le ha autorizado legalmente. Sin embargo, reconoce que, ante la falta de orientación y muy mala situación económica que está atravesando, ha optado por extender en algunas ocasiones el horario del Restaurante con música en vivo, buscando como atraer más clientela con el único fin de mejorar su situación económica”, reza la moción.

De igual forma, el documento resalta que Torres Parra no ignoró las multas administrativas y que, en efecto, comenzó a saldar las multas mediante planes de pago.

PUBLICIDAD

“Asimismo, la señora Torres Parra […] previamente había solicitado ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP) la modificación o solicitud de variación de uso para obtener un permiso para operar como barra y con música en vivo […] Actualmente, dicha solicitud se encuentra pendiente de ser aprobada o denegada”, afirma la moción.

De momento, no se indicó si el Tribunal de San Juan emitió una decisión sobre la moción radicada por la representación legal de Torres Parra.

El incidente violento ocurrió a la 1:25 a.m. de este martes en el que un hombre, que no ha sido identificado, falleció, mientras que una mujer resultó herida. Torres Parra sostuvo que el altercado ocurrió entre dos clientes de su negocio.

“Yo estaba cerrando, la gente iba saliendo. En eso me dijo el guardia que había una discusión. Yo no me di cuenta de nada, yo estaba adentro. Cuando ya voy a cerrar ahí yo veo ese muchacho ahí en el piso y me dicen que hirieron a una mujer (y que) se la llevaron rápidamente”, expresó Torres Parra a El Nuevo Día.

En cuanto a la moción del Tribunal, la empresaria explicó que desconocía que tenía que ir con un abogado a la vista donde se discutiría la revocación de su permiso de operación.

“Yo no me pude conectar a la hora que era y no sabía que había que llevar abogado”, indicó.