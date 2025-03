Tras el arresto de una oficial correccional por supuestamente traficar fentanilo y cocaína en una cárcel en Guayama, la Alianza Correccional Unida (ACU) reaccionó sorprendida este miércoles por las acciones que se le imputan a la funcionaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), que, según la líder del gremio, parecía “disciplinada” y “estricta”, y no mantenía una relación “estrecha” con los confinados de esa institución.

“Mientras ella estaba en funciones de oficial correccional, era una oficial estricta e impartía disciplina a los miembros de la población correccional. No nos levantó alerta” , indicó Jessica Martínez , presidenta de la ACU, en entrevista telefónica.

Martínez recalcó que la sospechosa, que estaba asignada al puesto de “control y pasillo”, no utilizaba el típico “modus operandi” de relacionarse con los confinados, ya que era bien “disciplinada y no dejaba que hicieran lo que les diera la gana en su módulo o pasillo”.

“Cuando estás en el módulo y los pasillos, hay ciertos movimientos que, a veces, no se realizan como se tienen que realizar, pero ella sí los realizaba. A tal hora, se da el almuerzo o el baño. No tenía una relación blanda con la población correccional. No es que ella era pana de los presos“, describió la presidenta de la ACU a González Rodríguez, a base de lo que ha escuchado de sus compañeros en el penal.