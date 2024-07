Ocupan cámaras de seguridad en escena donde fue hallado el cadáver de un hombre en Piñones

El Negociado de la Policía ocupó las cámaras de seguridad que estaban instaladas en una residencia en la comunidad de Piñones , en Loíza , donde fue hallado en la tarde del viernes el cuerpo sin vida de un hombre que no ha sido identificado.

“(El cuerpo) mostraba una herida abierta en el brazo, pero no tenía más heridas, no había casquillos, no había arma blanca. Se quedó como muerte sin determinar”, explicó sobre el cadáver que fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para la autopsia.