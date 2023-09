Unidades de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) y la Policía Municipal de Manatí hallaron esta mañana un millonario cargamento de 10 fardos de cocaína abordo de una yola atascada en la costa de la playa Los Tubos en dicho pueblo, a la altura de la PR-686.

El teniente Juan González, director de la Unidad Marítima de FURA en la jurisdicción de Vega Baja, detalló a El Nuevo Día que cerca de la embarcación de construcción criolla encontraron “rastros de comida”, pero no pertenencias de algún individuo, por lo que, de momento, no realizan ninguna labor de búsqueda en particular.

El hallazgo se produjo durante un patrullaje preventivo, a eso de las 5:30 a.m.

“Es una embarcación de aproximadamente 22 pies de eslora, color azul y con dos motores que tenía en su interior 10 fardos que contienen posibles sustancias controladas”, indicó más temprano el oficial.

En una actualización, mediante un informe de novedades, la Policía desglosó que el cargamento pesó en 399 kilos de cocaína. El valor de la droga se estimó en $4.8 millones.

“No tenemos nada que nos pueda establecer la procedencia (de la droga) al momento”, acotó el teniente vía telefónica.

La Uniformada precisó que la Homeland Security Investigations (HSI, en inglés) realizó la prueba de campo de la droga y el resultado arrojó positivo a cocaína. La Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) asumió la jurisdicción de este caso.

González resaltó que, hace poco menos de un mes, realizaron un hallazgo principal en el área de El Caracol, en Dorado, donde ocuparon 298 kilos durante un patrullaje preventivo en horas de la madrugada del pasado 9 de agosto.