“Parecía de película”: jet privado se estrella en plena autopista en Texas y deja un muerto

Un jet privado con seis personas a bordo se estrelló en una autopista de Laredo, Texas, y se incendió el martes por la noche, según informaron las autoridades; el accidente se saldó con un fallecido y provocó el caos, ya que los transeúntes salieron de sus vehículos para intentar romper frenéticamente la ventanilla de la cabina y liberar a los ocupantes.

Los conductores que se encontraron con el avión en llamas —que estaba prácticamente partido por la mitad y volcado de costado— grabaron en vídeo las dramáticas escenas del rescate o corrieron a pie hacia la aeronave para ayudar. Dos personas llegaron corriendo con un mazo y una pala, que utilizaron para romper el cristal de la cabina e intentar mantener abierta la puerta del avión.

El avión se estrelló en la autopista Loop 20, cerca de la frontera entre Texas y México, poco después de las 22:00 horas, según informó José Baeza, investigador del Departamento de Policía de Laredo. No estaba claro si la persona fallecida se encontraba en el avión o en tierra.

PUBLICIDAD

Las imágenes de una cámara de salpicadero publicadas en las redes sociales mostraban cómo la aeronave se precipitaba por la autopista, arrollando una farola antes de detenerse. Se detuvo no muy lejos del Aeropuerto Internacional de Laredo.

“Parecía una escena de película. Me quedé en estado de shock”, afirmó Zayra Garza, una esteticista que llevaba a sus compañeros de trabajo a casa cuando se topó con el accidente.

No se informó de inmediato de que hubiera heridos en el lugar de los hechos, aunque cinco agentes fueron trasladados al hospital por haber inhalado humo.

Según la información facilitada por FlightAware, una empresa dedicada al seguimiento y al análisis de datos de aviación, el avión era un jet bimotor Cessna Citation Latitude. Despegó del Aeropuerto Internacional de Los Cabos, en México, a las 18:19 h.

No está claro qué provocó el accidente cuando el avión se acercaba a Laredo, a unas 140 millas (225 kilómetros) al suroeste de San Antonio. El director del Aeropuerto Internacional de Laredo, Gilberto Sánchez, declaró a la cadena KGNS TV de Laredo que el avión sufrió una avería mecánica. No dio más detalles.

Un vídeo publicado en las redes sociales mostraba el avión volcado, estrellado contra la barrera de seguridad de una autopista. La cola se había desprendido del fuselaje y yacía prácticamente intacta en una carretera situada a menor altura, justo debajo del lugar donde se estaba llevando a cabo el rescate.

Garza empezó a grabar un vídeo al acercarse al lugar de los hechos y, a continuación, detuvo su vehículo frente al avión averiado, que estaba en llamas.

PUBLICIDAD

Vio a alguien dentro del avión intentando romper la ventanilla de la cabina para escapar. Al poco rato, la gente salió de sus vehículos para intentar romper la ventanilla desde fuera, mientras el fuego seguía ardiendo en el fuselaje.

El marido de Garza salió corriendo del coche para ayudar y, en ese momento, Garza vio cómo se abría la puerta del avión. Según contó, tres personas que parecían adolescentes salieron corriendo, seguidas por alguien que parecía ser el piloto. Otro miembro de la tripulación intentó sacar a una persona que parecía estar inconsciente.

Mientras el humo salía a borbotones del avión, un bombero utilizó una pequeña escalera para subir al aparato y rescatar al pasajero que quedaba dentro, mientras otros lanzaban agua con una manguera sobre los restos del avión. Se oye a los rescatadores pedir una cuerda, mientras otros utilizan varillas para mantener abierta la puerta del avión.

En varias ocasiones, los agentes que ayudaban a mantener la puerta abierta salen corriendo del avión y se doblan por la mitad, presa de ataques de tos a causa del intenso humo.

“Lo que me preocupaba era el fuego”, dijo. “Me preocupaba que pudiera estallar en cualquier momento”.

Este ha sido el tercer accidente aéreo grave en otros tantos días. Un B-52 se estrelló el lunes durante un vuelo de pruebas en la Base Aérea de Edwards, en California, y fallecieron las ocho personas que iban a bordo, mientras que el domingo fallecieron 12 personas al estrellarse un avión que realizaba una salida de paracaidismo en Misuri.

---