Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Peatón fallece atropellado en Aguada

Paramédicos intentaron salvarlo al transportarlo a un hospital, donde un médico certificó su muerte

31 de diciembre de 2025 - 7:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este martes, la Policía había reportado 79 peatones atropellados en lo que va de este año, seis más que los 73 registrados a la misma fecha en el 2024. (Nahira Montcourt)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre de 59 años falleció tras ser atropellado en la tarde de este martes en Aguada, informó la Policía.

El peatón fue impactado en hechos reportados a eso de las 3:20 p.m., en el kilómetro 1.3 de la carretera PR-411, en Aguada.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que, según la investigación preliminar, una conductora de 27 años transitaba en un vehículo Jeep, Compass, del año 2019, cuando “no se percató del peatón, identificado como Roberto Matos Suárez de 59 años, dando lugar a que por tal motivo lo impactara con la parte lateral frontal derecha del vehículo”.

“Debido al impacto Matos Suárez cayó al pavimento recibió heridas de gravedad. Este fue transportado por paramédicos al Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, donde posteriormente el médico de turno certificó su muerte”, agregó.

Mientras, la conductora del vehículo arrojó 0.000% en la prueba de alcohol en el organismo.

El agente Iván Ramos Rivera adscrito a la División de Patrullas Carreteras Aguadilla, bajo la supervisión del sargento Edgardo Fuentes, y el fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.

Hasta este martes, la Policía había reportado 79 peatones atropellados en lo que va de este año, seis más que los 73 registrados a la misma fecha en el 2024.

En cuanto a muertes en incidentes de tránsito, hasta ayer, martes, la Policía había reportado 276 fatalidades, 10 menos que las 286 registradas a la misma fecha en el 2024.

Tags
Peatón arrolladoPolicía de Puerto RicoBreaking NewsAguada
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 31 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: