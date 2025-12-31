Peatón fallece atropellado en Aguada

Un hombre de 59 años falleció tras ser atropellado en la tarde de este martes en Aguada, informó la Policía.

El peatón fue impactado en hechos reportados a eso de las 3:20 p.m., en el kilómetro 1.3 de la carretera PR-411, en Aguada.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que, según la investigación preliminar, una conductora de 27 años transitaba en un vehículo Jeep, Compass, del año 2019, cuando “no se percató del peatón, identificado como Roberto Matos Suárez de 59 años, dando lugar a que por tal motivo lo impactara con la parte lateral frontal derecha del vehículo”.

“Debido al impacto Matos Suárez cayó al pavimento recibió heridas de gravedad. Este fue transportado por paramédicos al Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, donde posteriormente el médico de turno certificó su muerte”, agregó.

PUBLICIDAD

Mientras, la conductora del vehículo arrojó 0.000% en la prueba de alcohol en el organismo.

El agente Iván Ramos Rivera adscrito a la División de Patrullas Carreteras Aguadilla, bajo la supervisión del sargento Edgardo Fuentes, y el fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.

Hasta este martes, la Policía había reportado 79 peatones atropellados en lo que va de este año, seis más que los 73 registrados a la misma fecha en el 2024.