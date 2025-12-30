Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ocupan vehículo supuestamente vinculado a caso de agresión con pirotecnia en San Juan

Los hechos ocurrieron el lunes, cuando la perjudicada caminaba en compañía de dos féminas y una mascota

30 de diciembre de 2025 - 2:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vehículo Honda CR-V en el área de Puerto Nuevo. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las autoridades ocuparon esta mañana, en el área de Puerto Nuevo, un vehículo Honda CR-V presuntamente vinculado a un incidente en el que una mujer fue agredida con pirotecnia mientras transitaba por la calle Norzagaray, en el Viejo San Juan.

Según la investigación preliminar de la Policía, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 2:50 a.m. del lunes, cuando la perjudicada caminaba en compañía de dos féminas y una mascota por la calle Norzagaray.

La mujer informó a la Policía Municipal que, desde el interior de un vehículo, le lanzaron lo que describió como supuestos fuegos artificiales.

Como resultado de la agresión, la fémina sufrió una herida abierta en la pantorrilla izquierda.

“Conducta inaceptable”

Tras el incidente, el alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, expresó que “este tipo de conducta es inaceptable y no será tolerada. En la ciudad capital hemos sido claros en que la seguridad no se negocia y que toda acción que ponga en riesgo la vida de las personas tendrá consecuencias".

“Vamos a utilizar cada herramienta a nuestro alcance para identificar a los responsables y procesarlos conforme a la ley”, expresó el primer ejecutivo municipal.

Por su parte, el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, Juan Jackson Rodríguez, explicó que el incidente fue validado mediante el sistema de vigilancia electrónica del municipio y los lectores de tablillas instalados en la ciudad amurallada.

“Desde el primer momento activamos nuestros protocolos investigativos, integrando los sistemas de cámaras, lectores de tablillas y herramientas de inteligencia artificial para identificar el vehículo involucrado. Este tipo de tecnología nos permite responder con mayor rapidez y precisión”, indicó Jackson.

“Quiero reiterar que en San Juan no bajamos la guardia. Nuestra Policía Municipal continúa trabajando 24/7, utilizando presencia preventiva y tecnología para garantizar la seguridad de quienes viven, trabajan y visitan la ciudad capital. Este caso no se ha detenido y se va a esclarecer”, añadió el alcalde.

