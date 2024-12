Personal de la Administración Federal de Aviación investiga accidente de avioneta en Juana Díaz en el que falleció una mujer

Según la Oficina del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) de la zona de Ponce, unidades de emergencia fueron activadas para atender la situación. De momento, la Uniformada no ha confirmado la identidad de la víctima que piloteaba sola una avioneta Cessna 172S Skyhawk SP, con número de registro N22088 .

El funcionario explicó que, aunque se espera por los fiscales para identificar el cuerpo, sí saben con certeza que era una estudiante de aviación que acumulaba horas de vuelo sola cuando ocurrió el accidente. Arroyo Rodríguez añadió que la fémina realizó, al menos, dos patrones de aterrizajes de toque y despegue (touch and go) en el aeropuerto de Vieques como parte del vuelo.

Más tarde, el inspector Daniel Justiniano , director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, confirmó a El Nuevo Día que personal de la Administración Federal de Aviación (FAA) tomaron control de la escena y que no se ha establecido una identificación formal de la víctima. Justiniano añadió, sin embargo, que se trata de una mujer residente en los Estados Unidos.

Según el portal de la FAA , la nave fue fabricada en el 2007 y pertenece a la compañía Flight World, Inc. , con sede en San Juan, y que opera desde el aeropuerto Fernando Luis Ribas Dominicci (aeropuerto de Isla Grande). Portales que registran vuelos comerciales indicaron que la aeronave despegó del aeropuerto de Isla Grande a la 1:00 p.m., sobrevoló partes de Naranjito, Aguas Buenas, San Lorenzo y Las Piedras hasta llegar al mar.

Acto seguido, realizó un circuito sobre el aeropuerto Antonio Rivera Rodríguez en la isla-municipio de Vieques, donde realizó, al menos, dos maniobras touch and go , y retomó un rumbo hacia el suroeste, de regreso a la isla grande. En dicho trayecto, el avión se mantuvo sobre el mar y pasó al sur de Yabucoa, Patillas y Arroyo, presuntamente, en dirección al aeropuerto Mercedita en Ponce.

Nelson Acosta, supervisor Emergencias Médicas, confirmó más tarde a Telenoticias que la piloto aterrizó y despegó (un tercer touch and go ) inmediatamente en una de las pistas de Mercedita.

“La información que tengo es que ella estaba haciendo horas de vuelo. Los compañeros del aeropuerto me indican que ella hizo un aterrizaje en el aeropuerto de Ponce, aterrizó y despegó nuevamente” , indicó mientras añadió que la mujer viajaba sola.

Arroyo Rodríguez añadió, en entrevista con Telenoticias, que la piloto envió una comunicación al Centro de Mando en la que indicó “Mayday”, la señal internacional que transmite un piloto para informar sobre una situación de emergencia extrema. El funcionario sostuvo que la víctima no mencionó la naturaleza de la emergencia extrema.

La avioneta realizó otros dos vuelos este viernes: en el primero, con una duración de 32 minutos, la avioneta despegó del aeropuerto de Isla Grande a las 8:58 a.m. y se mantuvo cerca de la costa norte, sobrevolando partes de Dorado y Barceloneta, y luego aterrizó en Isla Grande. El segundo vuelo, registrado a las 10:45 a.m., despegó nuevamente desde Isla Grande, pero el vuelo giró hacia el mar y luego sobrevoló zonas de Vega Baja y Toa Baja. Finalmente, aterrizó en Isla Grande, con un tiempo de vuelo de 51 minutos. En el tercer vuelo fue que ocurrió el accidente.

De acuerdo con los datos en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado , Flight World, Inc., se incorporó el 25 de junio de 1985. El presidente y tesorero que aparece en los registros es Carlos E. Reyes Torres . El documento de incorporación resalta que Flight World, Inc., se dedica a la compraventa, alquiler y reparación de aviones, alquiler de hangares y espacios para estacionar aeronaves. La empresa, además, vende gasolina de aviación y derivados de petróleo .

El Nuevo Día llamó al teléfono de Flight World, Inc., que aparece en la documentación de incorporación y una mujer, que no se identificó, indicó que la compañía no emitirá comentarios por el momento.