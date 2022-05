Un frente común con las autoridades federales, seguirle “la pista” a los gatilleros, intensificar el patrullaje preventivo y usar el recurso policial de manera efectiva e inteligente son los mecanismos que empleará el gobierno para atender la criminalidad que se ha recrudecido esta semana con dos masacres y 20 asesinatos.

“La estrategia es arreciar. Arreciar todo lo que se está haciendo. Hoy mismo tuvimos un gran operativo de parte las autoridades federales para combatir el narcotráfico, que es la génesis, es el origen de gran parte de esta violencia, no toda. Aquí hay violencia de todo tipo, incluyendo violencia de género que no está relacionada al narcotráfico. Pero en gran medida la violencia viene de este narcotráfico”, sostuvo el gobernador Pedro Pierluisi al concluir una conferencia de prensa en el Museo de Arte de Puerto Rico.

“Aquí estamos en un frente en común, autoridades federales y estatales, combatiendo ese mal. Por otro lado, es importante que sigamos investigando particularmente los asesinatos y siguiéndole la pista a los gatilleros porque en muchas ocasiones aquí son gatilleros los que están causando estos asesinatos y cada vez que los identificamos se están arrestando”, abundó Pierluisi.

El operativo federal al que se refirió produjo la desarticulación de “una de las organizaciones de narcotráfico más violentas de la isla”.

La organización, que se dedicaba a suplir drogas a la ganga conocida como Calle 4, estaba liderada por Carlos Manuel Cotto Cruz, mejor conocido como Wasa. Este fue apresado el 7 de mayo de 2021 en Orocovis por delitos relacionados a otra organización criminal que también dirigía, conocida como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera (FARC).

“Los federales y los estatales están compartiendo inteligencia. Compartiendo recursos”, afirmó el gobernador.

“Yo estoy enfatizando mucho en el patrullaje preventivo, pero sobre todo lo que quiero velar es que los recursos que tenemos -que son limitados- se usen eficientemente e inteligentemente. Es decir, que se destinen a las áreas que realmente se necesita ese patrullaje preventivo. Van a ocurrir, lamentablemente, incidentes que no hay manera de prevenirlos salvo, otra vez, atender problemas sociales que tenemos aquí desde antaño, desde hace muchos años que ahí estamos hablando de la raíz del crimen. Pero eso también lo vamos a trabajar”, apuntó.

De inmediato, Pierluisi enumeró las iniciativas que entiende atajan la criminalidad desde el plano social. Mencionó en la enseñanza pública, cuyo currículo está bajo revisión y aumentando el número de escuelas especializadas, el añadirle más recurso humano al gobierno como trabajadores sociales para el Departamento de la Familia con una mejor remuneración económica.

“El problema de la criminalidad es uno bien complejo. Estamos bien determinados a que mejore la seguridad de nuestro pueblo y conocemos sabemos lo que hay que hacer por nuestra experiencia”, sostuvo.

“Estamos totalmente comprometidos a que mejore la seguridad de nuestro pueblo”, dijo Pierluisi.

Cuestionado sobre la posibilidad de despenalizar el consumo personal de la marihuana, el gobernador reiteró que esa “es una sola droga que se vende en los puntos”. Destacó que siempre ha estado a favor de trabajar con el usuario de drogas desde otra óptica. “No debe ser encarcelado sino más bien tratado, aconsejado”, apuntó.

Además, destacó que el narcotraficante no es un usuario de drogas.

“El narcotraficante es otra cosa, particularmente el que utiliza la violencia para llevar a cabo su negocio o proteger su negocio. Esa es otra cosa. Me utilizan las armas ilegales, la violencia. No tiene ningún tipo de consideración o sensibilidad humana. En ocasiones actúan como unos salvajes. Con esos tengo que decir que sí, hay que ser muy fuertes”, sentenció Pierluisi.

Preguntado sobre qué mensaje le envía a la ciudadanía en momentos en que no se siente segura, Pierluisi dijo: “estamos utilizando los recursos que tenemos a cabalidad. Nuevamente, gran parte de esa violencia surge de narcotraficantes, gatilleros”.

“Tenemos la dicha de que no estamos solos en esta lucha. Tenemos a las autoridades federales”, dijo no sin antes reconocer que la Policía estatal no tiene la cantidad óptima de recurso humano, pero cuenta con los policías municipales.

“A la ciudadanía lo que le digo es que estamos totalmente comprometidos. Totalmente solidarizados”, indicó.

El gobernador no descartó emplear cámaras de seguridad en áreas públicas, que pudiesen ser adquiridas con fondos federales, para que mediante un centro de mando “ver lo que está ocurriendo en tiempo real y asignando los recursos inmediatamente para atender cualquier situación”.

También dijo que “es importante” seguir adquiriendo tecnología para combatir la violencia como la que detecta detonaciones con armas de bala.