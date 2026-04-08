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Por tercera semana: sigue la búsqueda de exprofesora de la UPR desparecida en Ciales

La familia de Nélida Agosto Cintrón, de 84 años y quien padece de alzheimer, pide ayuda ciudadana para dar con su paradero

8 de abril de 2026 - 2:21 PM

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Nélida Agosto Cintrón fue descrita como de tez blanca, de unos 5 pies de estatura, un peso aproximado de 110 libras, cabello canoso y ojos verdes. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La familia de Nélida Agosto Cintrón, de 84 años y quien fue reportada como desaparecida en Ciales hace tres semanas, solicita la ayuda ciudadana para dar con el paradero de la educadora retirada, quien padece de la enfermedad de Alzheimer y de quien aún no se tiene rastro.

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Agosto Cintrón fue reportada desaparecida el pasado viernes, 20 de marzo, por su esposo luego de que saliera de su residencia en horas de la tarde para alimentar a varios animales en la finca Las Perdices, propiedad de la pareja, y no regresara.

Agosto Cintrón fue descrita como de tez blanca, de unos cinco pies de estatura (5′), un peso aproximado de 110 libras, cabello canoso y ojos verdes. Al momento de su desaparición, vestía pantalón largo oscuro tipo mahón y camisa de manga larga color marrón claro.

Nélida Agosto Cintrón fue reportada desaparecida el pasado viernes, 20 de marzo, por su esposo luego de que saliera de su residencia para alimentar a varios animales en una finca de su propiedad y no regresara. Agosto Cintrón fue descrita como de tez blanca, de unos cinco (5') pies de estatura, un peso aproximado de 110 libras, cabello canoso y ojos verdes.Junto a su esposo José Colón, con quien lleva 45 años de casada, se retiró a disfrutar del campo y cultivar la tierra en su finca Las Perdices en Ciales, donde eran muy apreciados por sus vecinos y por la comunidad.
1 / 6 | ¿La has visto? Continúan buscando a profesora retirada de la UPR desaparecida en Ciales. Nélida Agosto Cintrón fue reportada desaparecida el pasado viernes, 20 de marzo, por su esposo luego de que saliera de su residencia para alimentar a varios animales en una finca de su propiedad y no regresara. - Suministrada por la Policía

Preliminarmente, el día de la denuncia, se realizó una búsqueda minuciosa en la finca, en la que participaron bomberos, agentes de la Policía y personal de las Oficinas Municipales de Manejo de Emergencias (OMME) de Ciales, Vega Baja y Manatí.

Durante los esfuerzos utilizaron drones, perros y helicópteros, pero la búsqueda resultó infructuosa.

También se unieron a la búsqueda familiares, amigos, vecinos y espeleólogos, que son expertos dedicados al estudio, exploración, mapeo y catalogación de cuevas, cavernas y sistemas subterráneos. Además, las autoridades emitieron una Alerta Silver, que continúa en efecto.

Asimismo, la Policía aseguró que ha atendido sin éxito varias confidencias de personas que se han comunicado a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, mientras que la búsqueda se extendió a otros municipios.

Una de las teorías es que se maneja es que la octogenaria podría haberse desorientado y haber solicitado transportarse a algún lugar cercano a Ciales o a otros municipios en los que residió o que le resultan familiares, como Cabo Rojo, Cayey, Río Piedras, Trujillo Alto, Ponce y Ceiba.

Profesora de Ciencias Sociales de la UPR

Hasta su retiro, Agosto Cintrón se desempeñó como profesora de Ciencias Sociales en la Facultad de Estudios Generales en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y había ejercido previamente como profesora de antropología.

Según explicaron familiares, su compromiso con las causas sociales y el ambiente la llevaron a ser una de las cofundadoras de Ciudadanos del Karso y a colaborar con el Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible.

Junto a su esposo José Colón, con quien lleva 45 años de casada, se retiró a disfrutar del campo y cultivar la tierra en su finca Las Perdices, en Ciales, donde eran muy apreciados por sus vecinos y por la comunidad.

La Policía exhorta a cualquier persona que tenga información sobre su paradero a comunicarse con la Línea Confidencial al 787-343-2020 o llamando al 939-640-6158. También se solicita a la ciudadanía mantenerse atenta y compartir esta información para apoyar los esfuerzos de búsqueda.

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ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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