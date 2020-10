El Departamento de Justicia radicó hoy, viernes, 35 cargos por violación al Código de Rentas Internas contra el dueño de 12 corporaciones en Puerto Rico, quien presuntamente presentó planillas y declaraciones falsas entre los años 2015 al 2018, informaron la secretaria Interina de Justicia, Inés del C. Carrau Martínez, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea y el director de la División de Delitos Económicos, Alexis Carlo Ríos.

Según la pesquisa, Miguel A. Colón Molina creó un esquema de fraude utilizando sus corporaciones para no reportar los ingresos recibidos y evadir el pago de las contribuciones. El esquema consistió en que este radicaba en el Departamento de Hacienda planillas de exención contributiva para sus corporaciones utilizando información falsa, con el propósito de no pagar contribuciones por ingresos generados por las corporaciones que no estaban autorizadas a ser reconocidas como “sin fines de lucro” por el Departamento de Hacienda.

De esta manera, el imputado podía costear sus gastos personales tales como pagos de 14 propiedades, vehículos y embarcaciones de lujo. El costo aproximado de estos bienes asciende a $6,548,896.

Bajo este esquema, Colón Molina presentó a Hacienda 35 planillas con declaraciones falsas y fraudulentas para no reportar la contribución sobre ingresos por la cantidad aproximada de $5,266,469, violando lo dispuesto en la Sección 6030.16 del Código de Rentas Internas de 2011, según enmendado.

El juez José Parés Quiñones del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa en todos los cargos presentados contra Colón Molina e impuso una fianza global de $20,000, la cual prestó con fiador privado.

La vista preliminar fue señalada para el 12 de noviembre de 2020.

“Los fiscales del Departamento de Justicia trabajan arduamente para esclarecer estos delitos e identificar las personas que obtienen lucro económico ilegalmente, defraudando al erario. Los esfuerzos colaborativos con las agencias como Hacienda nos permiten esclarecer este tipo de casos y procesarlos con mayor prontitud”, expresó Carrau Martínez.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, destacó que la digitalización de los récords contributivos ha reforzado las investigaciones de la agencia.

“La tecnología ha sido un gran aliado en los procesos de investigación y de orientación sobre la responsabilidad contributiva. La plataforma del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) nos permite un mayor alcance en la educación para prevenir riesgos y aumentar el cumplimiento, además, nos provee mayor visibilidad para detectar de manera efectiva las irregularidades. Continuamos haciéndole frente a las malas prácticas de incumplimiento contributivo y atentos a casos como este en donde la investigación del área de Inteligencia y Fraude Contributivo, junto a otras agencias de ley y orden, evidenció y probó varias violaciones al Código de Rentas Internas”, manifestó.

Se indicó que este caso es el resultado de un acuerdo de cooperación entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Hacienda, donde la investigación estuvo a cargo de la fiscal Roxanne Rivera Carrión, junto a la Agente Especial Fiscal Cidia Guzmán Cruz del Área de Inteligencia de Fraude Contributivo del Departamento de Hacienda.