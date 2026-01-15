Radican cargo adicional por asesinato en primer grado contra presunto feminicida de Juncos

La Fiscalía de Caguas radicó un cargo adicional de asesinato en primer grado contra Brian Padilla Román, imputado de estrangular a su pareja, Rhaisa Odalys Algarín Ruiz, en hechos registrados el 24 de diciembre de 2025 en Juncos, confirmó el Departamento de Justicia.

El nuevo cargo contra Padilla Román, de 38 años, se suma al delito de maltrato agravado mediante estragulamiento, sofocación y/o asfixia formulados por los fiscales Dennis Soto Fantauzzi y Sharlynne Sánchez Ocasio.

El juez Carlos J. Capó Hernández, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto por el nuevo cargo y fijó una fianza de $850,000. La vista preliminar se celebrará el 27 de enero.

Padilla Román permanece bajo custodia tras no pagar la fianza original de $150,000 por el cargo de maltrato.

Según la pesquisa de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, Padilla Román, supuestamente, protagonizó un altercado con Algarín Ruiz y la estranguló, acción que provocó que la víctima perdiera el conocimiento.

Algarín Ruiz fue transportada al hospital Ryder de Humacao donde recibió asistencia médica. Aunque fue intubada, falleció el 26 de diciembre.

En principio, Padilla Román dijo que Algarín Ruiz se intoxicó con medicamentos. Sin embargo, el médico de turno identificó lesiones que no eran compatibles con dicha explicación, por lo que activó el protocolo de víctimas de violencia doméstica.