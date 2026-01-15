Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican cargo adicional por asesinato en primer grado contra presunto feminicida de Juncos

Brian Padilla Román, presuntamente, estranguló a su pareja, Rhaisa Odalys Algarín Ruiz

15 de enero de 2026 - 6:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un cargo adicional por asesinato en primer grado fue radicado, en la tarde de este jueves, contra Brian Padilla Román, de 38 años, imputado de estrangular a su pareja consensual, Rhaisa Odalys Algarín Ruiz, en Juncos durante Nochebuena. (Juan Ignacio Roncoroni)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Fiscalía de Caguas radicó un cargo adicional de asesinato en primer grado contra Brian Padilla Román, imputado de estrangular a su pareja, Rhaisa Odalys Algarín Ruiz, en hechos registrados el 24 de diciembre de 2025 en Juncos, confirmó el Departamento de Justicia.

El nuevo cargo contra Padilla Román, de 38 años, se suma al delito de maltrato agravado mediante estragulamiento, sofocación y/o asfixia formulados por los fiscales Dennis Soto Fantauzzi y Sharlynne Sánchez Ocasio.

El juez Carlos J. Capó Hernández, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto por el nuevo cargo y fijó una fianza de $850,000. La vista preliminar se celebrará el 27 de enero.

Padilla Román permanece bajo custodia tras no pagar la fianza original de $150,000 por el cargo de maltrato.

Según la pesquisa de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, Padilla Román, supuestamente, protagonizó un altercado con Algarín Ruiz y la estranguló, acción que provocó que la víctima perdiera el conocimiento.

Algarín Ruiz fue transportada al hospital Ryder de Humacao donde recibió asistencia médica. Aunque fue intubada, falleció el 26 de diciembre.

En principio, Padilla Román dijo que Algarín Ruiz se intoxicó con medicamentos. Sin embargo, el médico de turno identificó lesiones que no eran compatibles con dicha explicación, por lo que activó el protocolo de víctimas de violencia doméstica.

De acuerdo con el CIC, Padilla Román, presuntamente, admitió que agarró a Algarín Ruiz por el cuello durante el altercado.

