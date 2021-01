La Oficina de Investigación de Salud y la fiscalía de San Juan radicarán cargos contra un hombre por la aglomeración de cientos de personas en el estacionamiento del centro comercial Oulets de Montehiedra.

Jesus Hernández, director de la Oficina de Investigación del Departamento de Salud, indicó que el hombre fue citado por la fiscalía para este viernes, 5 de febrero, en el tribunal de San Juan.

“Ya fue citado”, sostuvo Hernández. “Vamos a someter cargos por violación a la Orden Ejecutiva”.

“Entrevistamos a esa persona y como a ciento y pico de personas para poder establecer quién era el organizador de la actividad. Eso resulto en que llegáramos hasta la persona que estaba a cargo y citó a cientos de personas con vehículos de motor”, agregó.

Hernández no quiso comentar sobre las manifestaciones que hizo el hombre al momento de ser entrevistado, para no afectar el procesamiento del caso. Sin embargo, el funcionario aseguró que a los investigadores y la fiscalía no les queda duda alguna de que fue el responsable de la actividad.

Según Hernández, la persona se expone a una multa de hasta $5,000 o hasta seis meses de cárcel, según lo disponga el juez o la jueza que vea el caso.

La aglomeración se registró el pasado sábado 16 de enero, en horas de la noche. Según relató Hernández posteriormente, su personal y la Policía se enteraron de lo que acontecía y en pocos instantes intervinieron.

“Cuando llegamos, empezaron a dispersarse y a salir del área, pero con la ayuda del centro comercial establecimos puntos de cotejo, para hacer entrevistas carro por carro, individuo por individuo, hasta que pudimos dar con la información del posible organizador del evento. Estamos en proceso de establecer comunicación con dicha persona”, comentó Hernández en aquel momento.

Agregó que “son personas que se reúnen en centros comerciales y en distintas parte de la Isla para compartir información de los vehículos. En ocasiones hacen carreras en las carreteras, pero no pudimos establecerlo en este caso”.

“Lo preocupante es que allí hubo cientos de personas, con cientos de carros. Para nosotros es una preocupación extrema, porque no había distanciamiento, compartiendo unos con otros, montándose en distintos vehículos sin ninguna prevención. Aquí lo que queremos es salvar vidas”, afirmó.