Reanudan la búsqueda activa de una turista arrastrada por el mar en Arecibo

Las autoridades reanudaron en la mañana de este miércoles la búsqueda activa de una mujer que fue arrastrada por el mar en Arecibo, informó el director de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME), Juan Morales.

“Desde las 5:30 retomamos la búsqueda. Tenemos también el helicóptero de FURA (Fuerzas Unidas de Rápida Acción de la Policía)”, indicó Morales a El Nuevo Día.

En comunicado de prensa, la Guardia Costera identificó a la mujer como Lyza Marie Padilla Coreano, de 34 años.

Explicó que los trabajos están dirigidos a la misma área que recorrieron durante el día de ayer, martes, cuando encontraron el cuerpo de un hombre que acompañaba a la mujer al momento de ser arrastrados por la corriente marina.

Morales detalló que fue encontrado en un lugar “donde teníamos personal buscando. Más adelante de eso estábamos buscando también para no descartar”.

“El mismo trabajo de ayer lo vamos a hacer hoy. Estamos haciendo la misma búsqueda. Puede ser que se haya movido bastante al este, como puede ser que esté para acá”, afirmó.

Los hechos fueron reportados a eso del mediodía del pasado lunes, en la Reserva Natural Cueva del Indio. Según la Guardia Costera, una ola estimada en 12 pies de alto impactó a tres personas.

En comunicado de prensa, el alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry, apuntó que la mujer de 34 años y dos hombres de 31 y 38 años son turistas de San Luis, Missouri.

El alcalde señaló que, según las autoridades, los turistas se encontraban en el área rocosa del lugar tomándose fotografías cuando fueron sorprendidos por un fuerte oleaje que los arrastró al mar.

Después de buscar en 850 millas cuadradas ayer, cuando se recuperó el cuerpo del hombre, la Guardia Costera informó anoche que suspendió la búsqueda activa en el mar, que seguía con las olas de hasta 12 pies y vientos de entre 15 a 25 millas por hora.

“La Guardia Costera tomó la difícil decisión de suspender nuestra búsqueda activa esta noche”, declaró el comandante Matthew Romano, coordinador de la misión de búsqueda y rescate del Sector San Juan, en declaraciones escritas.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias y esperamos que encuentren fuerza y ​​consuelo en este momento tan difícil, agregó.

Asimismo, manifestó que “este es un duro recordatorio para estar siempre alerta al planificar actividades en el agua y cerca de ella, especialmente en condiciones de mar agitado”.

Por su parte, el alcalde de Arecibo también manifestó sus “condolencias a las familias afectadas y reiteramos la colaboración de nuestros funcionarios y equipos municipales en el manejo de la situación”.