Reportan disparos en Vega Baja: buscan a sujetos armados vestidos de policías
Uno de los individuos estaría herido, mientras que una mujer fue golpeada
14 de octubre de 2026 - 8:46 AM
14 de octubre de 2026 - 8:46 AM
La Policía informó sobre el reporte de detonaciones escuchadas en las inmediaciones de una caballeriza en la carretera PR-688 Vega Baja.
Según la información preliminar, agentes de la Uniformada fueron movilizados luego de los disparos y comenzaron una búsqueda en las vías cercanas.
La Comandancia de la Policía para la región policiaca de Bayamón informó que buscan a cuatro individuos con armas largas y vestidos de policías.
Se presume que uno de los sujetos estaría herido de bala, mientras que en el incidente una mujer habría sido golpeada.
Investigan si todo se originó como un robo o intento de robo, en el que agredieron a la mujer y un civil repelió con su arma de fuego.
Además de activar unidades de Vega Alta y Dorado, también estaría participando en la búsqueda el helicóptero de las Fuerzas Unidades de Rápida Acción (FURA).
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