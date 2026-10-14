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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan disparos en Vega Baja: buscan a sujetos armados vestidos de policías

Uno de los individuos estaría herido, mientras que una mujer fue golpeada

14 de octubre de 2026 - 8:46 AM

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La Policía trata de localizar a varias personas. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía informó sobre el reporte de detonaciones escuchadas en las inmediaciones de una caballeriza en la carretera PR-688 Vega Baja.

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Según la información preliminar, agentes de la Uniformada fueron movilizados luego de los disparos y comenzaron una búsqueda en las vías cercanas.

La Comandancia de la Policía para la región policiaca de Bayamón informó que buscan a cuatro individuos con armas largas y vestidos de policías.

Según la información preliminar, agentes de la Uniformada fueron movilizados luego de los disparos y comenzaron una búsqueda en las vías cercanas.La Comandancia de la Policía para la región policiaca de Bayamón informó que buscan a cuatro individuos con armas largas y vestidos de policías. Investigan si todo se originó como un robo o intento de robo, en el que agredieron a la mujer y un civil repelió con su arma de fuego.
1 / 4 | En imágenes: así las autoridades buscan a sujetos armados vestidos de policías en Vega Baja. Según la información preliminar, agentes de la Uniformada fueron movilizados luego de los disparos y comenzaron una búsqueda en las vías cercanas. - Alex Figueroa Cancel

Se presume que uno de los sujetos estaría herido de bala, mientras que en el incidente una mujer habría sido golpeada.

Investigan si todo se originó como un robo o intento de robo, en el que agredieron a la mujer y un civil repelió con su arma de fuego.

Además de activar unidades de Vega Alta y Dorado, también estaría participando en la búsqueda el helicóptero de las Fuerzas Unidades de Rápida Acción (FURA).

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsVega BajaPuerto Rico
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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