Remueven camión volcado en Dorado que causó congestión vehicular en expreso

Un camión que se volcó en la mañana de hoy, miércoles, en el expreso PR-22 en dirección de Dorado hacia Arecibo, fue removido y todos los carriles fueron reabiertos al tránsito.

El incidente fue reportado a eso de las 5:20 de la mañana, en el kilómetro 23.7, sobre el puente, poco antes de la salida al centro comercial de Dorado.

Según la investigación preliminar, el camionero transitaba en dirección hacia el oeste cuando realizó un cambio de carril y “debido a que el vehículo se encontraba cargado, perdió el control y dominio del mismo, lo que provocó que terminara volcado”, ocupando dos carriles.

“Como resultado, el conductor sufrió heridas leves”, indicó la Policía.

Inicialmente, solo el carril de la extrema derecha estuvo abierto al tránsito, causando gran congestión vehicular, pero luego todos fueron detenidos mientras enderezaban el camión.