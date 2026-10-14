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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Remueven camión volcado en Dorado que causó congestión vehicular en expreso

La Policía indicó que el conductor perdió el control del vehículo

14 de octubre de 2026 - 6:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Camión volcado en expreso en Dorado. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un camión que se volcó en la mañana de hoy, miércoles, en el expreso PR-22 en dirección de Dorado hacia Arecibo, fue removido y todos los carriles fueron reabiertos al tránsito.

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El incidente fue reportado a eso de las 5:20 de la mañana, en el kilómetro 23.7, sobre el puente, poco antes de la salida al centro comercial de Dorado.

Según la investigación preliminar, el camionero transitaba en dirección hacia el oeste cuando realizó un cambio de carril y “debido a que el vehículo se encontraba cargado, perdió el control y dominio del mismo, lo que provocó que terminara volcado”, ocupando dos carriles.

“Como resultado, el conductor sufrió heridas leves”, indicó la Policía.

Inicialmente, solo el carril de la extrema derecha estuvo abierto al tránsito, causando gran congestión vehicular, pero luego todos fueron detenidos mientras enderezaban el camión.

Luego, fue sacado de la vía y se restableció el flujo vehicular, informó la Oficina de Comandancia de la Policía de la región de Bayamón.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoDoradoArecibo
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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