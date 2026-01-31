Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan doble asesinato en una urbanización de Peñuelas

Dos hombres con heridas de bala y sin signos vitales fueron encontrados dentro de un vehículo

31 de enero de 2026 - 6:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
Los cuerpos baleados y sin vida de dos hombres fueron encontrados a eso de las 5:10 p.m. de este sábado dentro de un vehículo estacionado en la urbanización Alturas II, en Peñuelas.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Los cuerpos baleados y sin vida de dos hombres fueron encontrados a eso de las 5:10 p.m. de este sábado dentro de un vehículo estacionado en la urbanización Alturas II, en Peñuelas, confirmó la Policía.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar de los hechos, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a los uniformados sobre un posible herido de bala en la carretera PR-132, intersección con la calle 10, en el centro urbano del municipio.

Al llegar, los uniformados encontraron los dos cuerpos sin signos vitales en el interior de un Toyota blanco que estaba estacionado en el lugar.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce se dirigen a la escena.

Tags
Breaking NewsPeñuelasAsesinatosPolicía de Puerto RicoCICDivisión de Homicidios
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 31 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: