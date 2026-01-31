Reportan doble asesinato en una urbanización de Peñuelas

Los cuerpos baleados y sin vida de dos hombres fueron encontrados a eso de las 5:10 p.m. de este sábado dentro de un vehículo estacionado en la urbanización Alturas II, en Peñuelas, confirmó la Policía.

Según el informe preliminar de los hechos, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a los uniformados sobre un posible herido de bala en la carretera PR-132, intersección con la calle 10, en el centro urbano del municipio.

Al llegar, los uniformados encontraron los dos cuerpos sin signos vitales en el interior de un Toyota blanco que estaba estacionado en el lugar.