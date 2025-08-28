Opinión
28 de agosto de 2025
86°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Reportan tres heridos con arma blanca tras incidente en centro comercial en Bayamón

La Policía confirmó que entre las víctimas hay una mujer y que tienen un hombre arrestado

28 de agosto de 2025 - 12:30 PM

Los heridos serían transportados a un centro hospitalario para ser atendidos por el doctor de turno. (Carlos Giusti/Staff)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una mujer y otras dos personas resultaron heridas de arma blanca durante un incidente reportado en la mañana de este jueves en el área del “food court” del centro comercial Plaza Río Hondo en Bayamón.

Según la querella radicada ante la Policía, una llamada recibida a las 11:31 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la agresión, que se encuentra bajo investigación.

Al verificar, la unidad encontró a una mujer herida de arma en el área del costado. Además, otras dos personas resultaron heridas en el incidente, pero se desconoce si estaban en compañía de la mujer.

Los heridos serán transportados a un centro hospitalario para ser atendidos por el doctor de turno.

Relacionado a estos hechos, un hombre se encuentra bajo arresto de la Policía.

Agentes adscritos al Precinto de Bayamón Norte, en unión al Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, están en el lugar.

Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta historia.

