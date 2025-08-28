Reportan tres heridos con arma blanca tras incidente en centro comercial en Bayamón
La Policía confirmó que entre las víctimas hay una mujer y que tienen un hombre arrestado
28 de agosto de 2025 - 12:30 PM
28 de agosto de 2025 - 12:30 PM
Una mujer y otras dos personas resultaron heridas de arma blanca durante un incidente reportado en la mañana de este jueves en el área del “food court” del centro comercial Plaza Río Hondo en Bayamón.
Según la querella radicada ante la Policía, una llamada recibida a las 11:31 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la agresión, que se encuentra bajo investigación.
Al verificar, la unidad encontró a una mujer herida de arma en el área del costado. Además, otras dos personas resultaron heridas en el incidente, pero se desconoce si estaban en compañía de la mujer.
Los heridos serán transportados a un centro hospitalario para ser atendidos por el doctor de turno.
Relacionado a estos hechos, un hombre se encuentra bajo arresto de la Policía.
Agentes adscritos al Precinto de Bayamón Norte, en unión al Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, están en el lugar.
Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta historia.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: