Reportan tres heridos con arma blanca tras incidente en centro comercial en Bayamón

Una mujer y otras dos personas resultaron heridas de arma blanca durante un incidente reportado en la mañana de este jueves en el área del “food court” del centro comercial Plaza Río Hondo en Bayamón.

Según la querella radicada ante la Policía, una llamada recibida a las 11:31 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la agresión, que se encuentra bajo investigación.

Al verificar, la unidad encontró a una mujer herida de arma en el área del costado. Además, otras dos personas resultaron heridas en el incidente, pero se desconoce si estaban en compañía de la mujer.

Los heridos serán transportados a un centro hospitalario para ser atendidos por el doctor de turno.

Relacionado a estos hechos, un hombre se encuentra bajo arresto de la Policía.

PUBLICIDAD

Agentes adscritos al Precinto de Bayamón Norte, en unión al Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, están en el lugar.