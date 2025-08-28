Policía confirma que cuerpo encontrado en Bayamón corresponde a expareja de mujer asesinada en Patillas

La Policía confirmó que halló el cadáver de José A. Virola Álamo, expareja de Claribel Montes Alicea, una mujer de 40 años que fue asesinada el miércoles en el sector Villa Pesquera, del barrio Bajos, en Patillas.

El cuerpo de Virola Álamo -quien contaba con historial criminal por violación a la Ley para la protección de la propiedad vehicular- fue hallado en la calle A, esquina Olivero, de la barriada Vista Alegre, en Bayamón.

En un informe preliminar, la Uniformada detalló que familiares del hombre acudieron en la mañana de este jueves a la sede del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) en San Juan para identificar el cuerpo.

Virola Álamo, de 47 años y quien residía en Bayamón, era buscado por agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, para ser entrevistado en torno a la muerte de su expareja.

Más temprano, la Policía había indicado que personal del ICF tenía a su cargo confirmar o descartar si el cuerpo encontrado en Bayamón correspondía al hombre.

La Policía informó que el hallazgo del cuerpo se produjo en la tarde de ayer, cuando fue encontrado tirado sobre el pavimento en una calle de la barriada Vista Alegre.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 5:48 p.m. alertó a las autoridades sobre el cadáver.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre que, en un primer momento, fue descrito como de entre 40 y 50 años, tez blanca, cabeza rapada, vestido con una camisa negra, pantalón corto tipo mahón y con tatuajes visibles en ambos brazos.

De inmediato se desconocía la causa de muerte, pues el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia.

Inicialmente, el teniente Edwin Goden Cordero, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, había indicado que al momento no tenían confirmación.

“Se estarán haciendo las gestiones para que sea identificado. Como llegó a Forenses, ya le corresponde a su personal y a un familiar que verifique si realmente es la persona”, explicó Goden Cordero, quien dijo que desde que se reportó el crimen habían continuado buscando información para dar con su paradero.

“Comoquiera, seguimos en la búsqueda porque no vamos a descartar una búsqueda y luego resulte que (el cuerpo hallado en Bayamón) no sea la persona que estamos buscando”, añadió.

Con relación al feminicidio, Montes Alicea solicitó una orden de protección en diciembre y luego, en enero, acudió al tribunal para retirarla.

“Ellos habían tenido una relación de seis meses, el año pasado, que terminó en el mes de diciembre, pero de la información surge que mantenían contacto en los últimos meses”, dijo Goden Cordero, ayer.

Virola Álamo era investigado bajo sospecha de actos de violencia de género, pero la pesquisa se detuvo luego que Montes Alicea desistió de cooperar con las autoridades.

Según el teniente, Virola Álamo tenía un “amplio expediente criminal” ante a las autoridades por otros casos, como violaciones a la Ley de Armas, Vehículos Hurtados y agresiones.

“Por eso solicitamos a la ciudadanía que nos ayude para dar con su paradero”, enfatizó el director del CIC de Guayama.