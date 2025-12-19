Se hizo pasar por empleado bancario y robó $37,000 a un adulto mayor

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón difundieron la imagen de un hombre que habría timado a un adulto mayor tras hacerse pasar por un representante de una institución bancaria.

Según la Policía, el fraude ocurrió en noviembre cuando, a través de una llamada telefónica, el perjudicado habló con una mujer quien le informó que en su cuenta había realizado una transacción de la compañía TEMU por la cantidad de $200.

De acuerdo con la investigación realizada, luego que la mujer le preguntara a la víctima si había autorizado la transacción, el adulto mayor respondió que no.

Acto seguido, la fémina le informó que enviarían a un mensajero a su residencia, ya que su tarjeta se encontraba vencida.