Se hizo pasar por empleado bancario y robó $37,000 a un adulto mayor
Las autoridades solicitaron la ayuda de la ciudadanía para dar con el sospechoso
19 de diciembre de 2025 - 10:59 AM
19 de diciembre de 2025 - 10:59 AM
Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón difundieron la imagen de un hombre que habría timado a un adulto mayor tras hacerse pasar por un representante de una institución bancaria.
Según la Policía, el fraude ocurrió en noviembre cuando, a través de una llamada telefónica, el perjudicado habló con una mujer quien le informó que en su cuenta había realizado una transacción de la compañía TEMU por la cantidad de $200.
De acuerdo con la investigación realizada, luego que la mujer le preguntara a la víctima si había autorizado la transacción, el adulto mayor respondió que no.
Acto seguido, la fémina le informó que enviarían a un mensajero a su residencia, ya que su tarjeta se encontraba vencida.
Posteriormente, el presunto representante, cuya foto fue compartida por las autoridades, llegó a la casa y, tras solicitar las tarjetas con los números secretos que le brindó el querellante, logró apropiarse de $37,000.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: