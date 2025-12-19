Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se hizo pasar por empleado bancario y robó $37,000 a un adulto mayor

Las autoridades solicitaron la ayuda de la ciudadanía para dar con el sospechoso

19 de diciembre de 2025 - 10:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen divulgada por las autoridades del sospechoso, quien llegó hasta la casa del adulto mayor. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón difundieron la imagen de un hombre que habría timado a un adulto mayor tras hacerse pasar por un representante de una institución bancaria.

Según la Policía, el fraude ocurrió en noviembre cuando, a través de una llamada telefónica, el perjudicado habló con una mujer quien le informó que en su cuenta había realizado una transacción de la compañía TEMU por la cantidad de $200.

De acuerdo con la investigación realizada, luego que la mujer le preguntara a la víctima si había autorizado la transacción, el adulto mayor respondió que no.

Acto seguido, la fémina le informó que enviarían a un mensajero a su residencia, ya que su tarjeta se encontraba vencida.

Posteriormente, el presunto representante, cuya foto fue compartida por las autoridades, llegó a la casa y, tras solicitar las tarjetas con los números secretos que le brindó el querellante, logró apropiarse de $37,000.

