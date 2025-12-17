Policía busca a hombre que roció gas a un adulto mayor y huyó con brazalete de $5,000 en Añasco
Los hechos ocurrieron en una gasolinera de la carretera #2
17 de diciembre de 2025 - 3:02 PM
La Policía solicitó este miércoles la ayuda de los ciudadanos para encontrar a un joven sospechoso de robarle un brazalete valorado en $5,000 a un hombre de 65 años en una gasolinera, en Añasco.
De acuerdo con el informe prelliminar de la Uniformada, los hechos ocurrieron el lunes en la carretera #2 del barrio Caracol.
El adulto mayor informó a las autoridades que se encontró con el sospechoso para venderle un brazalete Valentino de 14 kilates.
Al llegar, el sujeto presuntamente le solicitó al hombre de 65 años que le mostrara el accesorio. En ese momento, el sospechoso sacó de su cintura un envase de gas, rociándolo en el rostro y apropiándose del mencionado artículo.
El individuo se marchó del lugar en una Kia Sportage anaranjada en dirección hacia Moca.
