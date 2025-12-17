Opinión
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Policía busca a hombre que roció gas a un adulto mayor y huyó con brazalete de $5,000 en Añasco

Los hechos ocurrieron en una gasolinera de la carretera #2

17 de diciembre de 2025 - 3:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De acuerdo con el informe prelliminar de la Uniformada, los hechos ocurrieron el lunes en la carretera #2 del barrio Caracol. (Carlos Giusti)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking News

La Policía solicitó este miércoles la ayuda de los ciudadanos para encontrar a un joven sospechoso de robarle un brazalete valorado en $5,000 a un hombre de 65 años en una gasolinera, en Añasco.

De acuerdo con el informe prelliminar de la Uniformada, los hechos ocurrieron el lunes en la carretera #2 del barrio Caracol.

El adulto mayor informó a las autoridades que se encontró con el sospechoso para venderle un brazalete Valentino de 14 kilates.

Al llegar, el sujeto presuntamente le solicitó al hombre de 65 años que le mostrara el accesorio. En ese momento, el sospechoso sacó de su cintura un envase de gas, rociándolo en el rostro y apropiándose del mencionado artículo.

El individuo se marchó del lugar en una Kia Sportage anaranjada en dirección hacia Moca.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora.
