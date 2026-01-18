Tres balaceras dejan cuatro heridos en Villalba, Bayamón y Río Piedras

Cuatro personas resultaron heridos de bala en tres tiroteos que son investigados por la Policía desde la madrugada de este domingo.

El primero de los casos fue reportado a eso de la 1:37 a.m., cerca de un negocio en la calle 2, intersección con la carretera PR-151, en Villalba.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre detonaciones. Cuando llegaron los agentes, encontraron a dos hombres heridos en circunstancias que están bajo investigación.

Poco después, en un caso no relacionado, a eso de las 2:10 a.m., un hombre llegó herido de bala a un hospital en Dorado.

Según la Uniformada, el hombre alegó que los hechos habían ocurrido en la carretera PR-5.

En otro caso separado, a eso de las 3:09 a.m., la Policía registró un hombre herido de bala en la avenida Barbosa, intersección con la carretera Ramón López, cerca del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.