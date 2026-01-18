Tres balaceras dejan cuatro heridos en Villalba, Bayamón y Río Piedras
Los casos fueron reportados, por separado, en menos de dos horas en la madrugada de este domingo
18 de enero de 2026 - 7:01 AM
Cuatro personas resultaron heridos de bala en tres tiroteos que son investigados por la Policía desde la madrugada de este domingo.
El primero de los casos fue reportado a eso de la 1:37 a.m., cerca de un negocio en la calle 2, intersección con la carretera PR-151, en Villalba.
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre detonaciones. Cuando llegaron los agentes, encontraron a dos hombres heridos en circunstancias que están bajo investigación.
Poco después, en un caso no relacionado, a eso de las 2:10 a.m., un hombre llegó herido de bala a un hospital en Dorado.
Según la Uniformada, el hombre alegó que los hechos habían ocurrido en la carretera PR-5.
En otro caso separado, a eso de las 3:09 a.m., la Policía registró un hombre herido de bala en la avenida Barbosa, intersección con la carretera Ramón López, cerca del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
Ninguno de los heridos fue identificado de inmediato. Tampoco se precisó la condición de salud de los cuatro baleados.
