10 de septiembre de 2025
84°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Un año y medio después del crimen: radicarán cargos contra sospechoso de asesinar a octogenaria en Humacao

Esa misma persona fue imputada de agredir a un policía durante la investigación del caso

10 de septiembre de 2025 - 8:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El asesinato fue reportado en horas de la mañana del 18 de marzo de 2024, en las parcelas Martínez de Humacao. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades presentarán cargos este miércoles contra el sospechoso del asesinato de una octogenaria el año pasado en Humacao.

El sujeto está citado para comparecer esta tarde en el Tribunal de Humacao para la radicación de las denuncias en la Sala de Investigaciones.

El Nuevo Día supo que se trata del mismo hombre que fue imputado de agredir a un agente de la policía en marzo de 2024.

Tras ese incidente, una jueza del Tribunal de Humacao encontró causa para arresto contra Miguel Cruz López, por supuestamente haber golpeado al oficial de la Policía de Puerto Rico cuando fue a entrevistarlo en relación al asesinato de Petra Ramos García, de 86 años.

Previamente, los investigadores consideraban que el individuo era una persona de interés en relación al crimen, de acuerdo con confidencias que habían recibido.

El asesinato fue reportado en horas de la mañana del 18 de marzo de 2024, en las parcelas Martínez de Humacao.

El cuerpo de la víctima fue encontrado en su residencia con múltiples heridas de arma blanca.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
