Una mujer, quien iba a cruzar una calle, fue arrollada fatalmente por un camión a eso de las 4:24 a.m. de ayer, domingo, en la PR-02, kilómetro 155.3, intersección con la calle Nenadich, en Mayagüez.

Según un informe de la Policía, las autoridades fueron alertadas del accidente a través de una llamada al Servicio de Emergencias 9-1-1 y, al llegar a la escena, encontraron que la mujer ya había fallecido a causa del impacto de un camión Trailer blanco, del 2018, conducido por de 41 años.

De acuerdo con el conductor, mientras transitaba en ruta de Mayagüez a Hormigueros, no se percató de la presencia de la mujer, por lo que no logró detenerse antes de atropellarla.

No obstante, en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM) en la mañana del lunes, el teniente Elvis Zeno aclaró que el hombre impactó a la víctima mientras, presuntamente, conducía el camión a una velocidad que no lo dejó ejercer control del volante.

“Debido al impacto, la dama sale expulsada, pero el conductor del camión no se detiene en el lugar y continúa la marcha pero sí llegó a la División de Patrullas de la Carretera de Mayagüez y allí informó del accidente. Dijo que la razón por no detenerse es que el lugar es uno de alta incidencia criminal”, informó Zeno.

La mujer fue descrita como una fémina de tez negra, de aproximadamente 100 libras y cinco pies de estatura. Al momento, no ha sido identificada por las autoridades.

Al conductor se le hizo una prueba de aliento para descubrir remanentes de alcohol en el organismo. Los resultados marcaron un 0.0% de alcohol en su sangre.

El caso fue referido a la División de Patrullas de la Carretera de Mayagüez.