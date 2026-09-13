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Arrestan a sospechoso de robar un auto en un cuartel de la Policía

La Uniformada indicó que el arrestado es esposo de la dueña registral del vehículo

13 de septiembre de 2026 - 9:13 AM

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El caso será consultado con fiscalía para la posible radicación de cargos. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue arrestado en la madrugada del domingo como sospechoso de haber robado un vehículo confiscado que se encontraba en el lote de un cuartel de la Policía, en San Juan.

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De acuerdo con la investigación preliminar, personal de la División de Investigaciones de Vehículos Hurtados de San Juan ocupó un auto Nissan Kicks SR gris claro del 2019, a eso de las 9:50 de la noche de ayer, sábado, en la calle Palma, intersección con la calle San Juan.

La intervención se debió a que el auto tenía gravamen de “desaparecido” en el sistema DAVID del Departamento de Transportación y Obras Públicas.

El vehículo fue llevado a las facilidades de la División de Investigaciones de Vehículos Hurtados de San Juan, ubicado en la parte posterior del cuartel 566 de Santurce.

Sin embargo, a eso de las 12:15 de la madrugada, oficiales de la División se percataron de que el auto ya no estaba en el lote.

Tras comenzar a investigar y patrullar, a eso de la 1:20 a.m., el auto fue visto en los predios del mismo cuartel, en posesión de un hombre, de 39 años y esposo de la titular registral del auto, por lo que fue puesto bajo arresto.

El caso será consultado con fiscalía para la posible radicación de cargos.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSan JuanAutosRobo de autos
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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