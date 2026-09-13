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Retrocede el polvo del Sahara: la semana comenzaría con aguaceros por una vaguada

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan investigará un episodio de particulado “atípico” para esta época

13 de septiembre de 2026 - 8:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan indicó que "ayer teníamos concentraciones bastante altas de polvo del Sahara". (Xavier Araújo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan espera aguaceros dispersos para este comienzo de la semana después de que comenzara a retirarse la concentración alta de polvo del desierto del Sahara que se registró ayer, sábado, en sectores de Puerto Rico.

La meteoróloga del SNM Glorianne Rivera indicó que ayer “tuvimos un evento bastante fuerte. Estamos en septiembre y parecía julio”.

“Ayer teníamos concentraciones bastante altas de polvo del Sahara”, destacó Rivera. “Es algo atípico para el mes de septiembre, así que se estarán haciendo las investigaciones para determinar cuán alto fue el evento del polvo del desierto del Sahara de ayer”.

“Ha comenzado a disminuir a través del área local. Eso ha logrado que se desarrollen aguaceros en horas de la mañana y tengamos un poco más de aumento en la frecuencia de los mismos”, agregó.

Después de algunas lluvias en horas de la mañana en zonas del este, Rivera espera que, por el calor y los efectos locales, surjan algunas tronadas aisladas en el oeste en horas de la tarde, sin que se descarte la posibilidad de alguna advertencia de inundaciones repentinas.

Asimismo, Rivera apuntó que una vaguada comenzará a llegar al área con humedad desde esta tarde, provocando que el inicio de la semana laboral “un poco mojado para algunos sectores de la isla”.

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